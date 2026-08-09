Популярний український співак потрапив у серйозну ДТП

Співак Шумей опублікував фотографії з місця аварії та зробив заяву щодо стану своєї команди.

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Олег Шумей потрапив у ДТП / Колаж Главред, фото Instagram/shumei.music

Коротко:

Що сталося з артистом та його командою

У якому стані вони перебувають

Популярний український співак Олег Шумей разом зі своєю командою потрапив у серйозну ДТП.

Про це артист повідомив на своїй сторінці в Instagram і поділився фото з місця аварії. Він також написав, що саме сталося.

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"Шановні друзі. У деяких пабліках зараз поширюється інформація про те, що я потрапив у ДТП і про серйозні наслідки цієї події. Я та моя команда зараз отримуємо багато дзвінків і повідомлень, у яких цікавляться станом нашого здоров’я. Так, дійсно, ця подія сталася. Під час руху автомобіля, в якому перебували я та моя команда, через погодні умови машину занесло на узбіччя", - повідомив співак.

Шумей потрапив у ДТП / Фото Instagram/shumei.music

За словами знаменитості, ніхто з команди артиста не постраждав.

Шумей потрапив у ДТП / Фото Instagram/shumei.music

"Незначні пошкодження отримали наш автомобіль і дорожнє огородження. Щиро вдячний усім, хто пропонував допомогу та переживав за нашу команду. Все буде, Україно! Побачимося", - додав він.

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Про особу: Shumei SHUMEI – український співак і музикант. Олег Шумей перемагав у низці конкурсів, проте широку популярність здобув у перші дні російського вторгнення в Україну, опублікувавши дебютний кліп на власну пісню "Тревога" та незабаром переспівавши пісню "Біля тополі" польського гурту "Enej".

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