Франція відмовилася проводити дитяче Євробачення після перемоги: у чому причина

Франція чітко заявила, що не збирається проводити фінал конкурсу Дитяче Євробачення.

https://glavred.net/stars/franciya-otkazalas-provodit-detskoe-evrovidenie-posle-pobedy-v-chem-prichina-10725470.html Посилання скопійоване

Дитяче Євробачення 2025 виграла Франція / Колаж Главред, фото скріншот

Коротко:

Чому Франція відмовилася проводити конкурс

Де може пройти дитяче Євробачення

Після засідання ради директорів France Télévisions, присвяченого бюджету на 2026 рік, французька державна телерадіокомпанія була змушена відмовитися від планів проведення дитячого конкурсу пісні "Євробачення-2026" через скорочення бюджету.

Лу Делуз перемогла в дитячому Євробаченні 2025 / Скриншот

Як пише Eurovision-quotidien.com, зіткнувшись зі скороченням прогнозованого державного фінансування на 65,2 млн євро порівняно з 2025 роком, а також із додатковим дефіцитом у 200 млн євро, пов'язаним із траєкторією, викладеною в контракті компанії на 2024-2028 роки, France Télévisions повинна покрити прогнозований дефіцит 2025 року, а також наслідки інфляції та автоматичне перенесення витрат. "Для збалансування бюджету на наступний рік групі доведеться вишукати безпрецедентні кошти в розмірі 140 млн євро", - повідомляють французькі ЗМІ.

відео дня

Лу Делуз перемогла в дитячому Євробаченні 2025 / Скриншот

Таким чином, компанія вирішила скасувати деякі програми, а також задумалася про перепродаж важливих спортивних подій і відмовилася від заявки на проведення Дитячого Євробачення у 2026 році на території Франції.

Це вже вдруге, коли Франція не прийме конкурс після перемоги. Різниця в тому, що цього разу рішення було ухвалено через бюджетні обмеження. Минулого року Франція знову відмовилася від проведення конкурсу, тому що France Télévisions "не хоче французької монополії на Дитяче Євробачення".

Наразі невідомо, чи вплинуть фінансові труднощі не тільки на участь Франції в дитячому конкурсі 2026 року і його трансляцію по телебаченню, а й на підготовку країни до Євробачення 2026 у Відні.

Де відбудеться Дитяче Євробачення у 2026 році

Це важливе питання, оскільки Франція - не єдина країна, яка не зможе прийняти дитячий конкурс. Україна, яка посіла друге місце, все ще змушена оборонятися від терористичної Росії. Грузія, яка посіла третє місце, нещодавно приймала конкурс. Вірменія, яка посіла четверте місце, прийме конкурс пісні "Євробачення" для юних музикантів у червні 2026 року. Що стосується Іспанії, яка посіла п'яте місце, вона вже приймала його минулого року.

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:

Зазначимо, як повідомляв Главред, раніше відома українська співачка Тіна Кароль представила довгоочікувану прем'єру. Співачка опублікувала кліп і посилання на свій популярний хіт, який вона раніше виконувала російською мовою - "Шиншилла".

Раніше також український хореограф і танцюрист Влад Яма, який втік за кордон на початку повномасштабної війни в Україні, розридався в аеропорту Маямі.

Вас також може зацікавити:

Дитяче Євробачення Дитяче Євробачення - щорічний міжнародний телевізійний пісенний конкурс, у якому беруть участь представники країн-членів Європейської мовної спілки. Аналог пісенного конкурсу Євробачення з тією відмінністю, що виконавцями виступають діти і підлітки до 14 років, повідомляє Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред