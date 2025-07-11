"Це головна причина": що сталося між Макроном та його дружиною насправді

ЗМІ активно обговорюють поведінку Бріжит.

https://glavred.net/stars/eto-glavnaya-prichina-chto-proizoshlo-mezhdu-makronami-na-samom-dele-10680434.html Посилання скопійоване

Еммануель Макрон і Бріжит Макрон - нові чутки / колаж: Главред, фото: x.com, Бріжит Макрон

Ви дізнаєтеся:

Що сталося між подружжям

Причина різкої поведінки Бріжит Макрон

Нещодавно перша леді Франції Бріжит Макрон та її чоловік Еммануель Макрон відвідали Велику Британію, але увагу привернув вчинок Бріжит.

Як стало відомо, перша леді проігнорувала чоловіка, коли він їй подав руку, сходячи з трапа літака. Виявилося, у Макрон трапилася особиста трагедія - померла її старша сестра, повідомляє Daily Mail.

відео дня

За інформацією інсайдера, Бріжит зараз у глибокій жалобі після смерті 93-річної Анни-Марії Троньє, адже була дуже близькою з сестрою.

"Це головна причина того, що мадам Макрон виглядає пригніченою та відстороненою в присутності чоловіка", - поділився інсайдер.

Дивіться відео інциденту Макронів:

Сварка Макронів / фото: скрінh t.me/glavredinfo

Також журналісти зазначили, що Бріжит навіть після смерті сестри вирішила супроводжувати чоловіка до Великої Британії, адже це її дипломатичний обов'язок. Але їй було дуже важко перебувати в оточенні преси.

Нагадаємо, 2018 року помер брат Макрон Жан Клод, а 1961 року в автокатастрофі загинула її сестра Мерівонн.

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Останні новини шоу-бізнесу

Зазначимо, як повідомляв Главред, хореограф Олена Шоптенко привітала сина Олексія з 7-річчям, і святкування цього року стало особливим для хлопчика, оскільки він провів його зі своїми власними друзями. Також хореографиня зазначила, що її син дуже подорослішав і вона любить його все більше і з особливим теплом.

А також Мурат Налчаджиоглу привітав єдину доньку Софію, яка народилася в шлюбі зі зрадницею Ані Лорак, з днем народження. Соні виповнилося 14 років і з цього приводу бізнесмен опублікував відео, в якому показав, як виросла дівчинка.

Вас може зацікавити:

Що відомо про Daily Mail Daily Mail - британська щоденна таблоїдна газета середнього сегмента, заснована 1896 року, а також новинний вебсайт, що видається в Лондоні. Станом на 2020 рік це була найбільш високооплачувана газета у Великій Британії. Її сестринська газета The Mail on Sunday була заснована 1982 року, шотландське видання було засновано 1947 року, а ірландське - 2006 року. Контент із газети з'являється на вебсайті MailOnline, хоча вебсайт управляється окремо і має власного редактора, повідомляє Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред