Після чуток про поповнення: Надя Дорофєєва повідомила новину

Dorofeeva зробила заяву милим фото.

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Надя Дорофєєва новини - Dorofeeva показала, хто живе з нею і чоловіком / колаж: Главред, фото: instagram.com/nadyadorofeeva

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Надя Дорофєєва повідомила про "поповнення" в родині

Разом із чоловіком зірка завела домашнього улюбленця

Влітку 2023 року українська співачка Надя Дорофєєва вийшла заміж за музиканта, ресторатора і фудблогера Мішу Кацуріна. Шанувальники вже давно чекають від артистки новин про поповнення в родині.

І тепер Dorofeeva має, чим їх порадувати. У своєму блозі в Telegram вона повідомила, що її з Кацуріним сім'я стала більшою.

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Надя і Міша завели спільного улюбленця. Це чарівний хом'як, якому дали "смачне" ім'я Чурчхєлла.

"У нас тепер живе Чурчхєлла. Такі новини", - написала Дорофєєва. Вона також опублікувала перше фото звірятка - у кадрі хом'ячок зі здивованим виглядом сидить у своїй ванночці.

Чурчхєлла - хом'як Наді Дорофєєвої та Міші Кацуріна / t.me/thisisdorofeeva

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Хто така Надя Дорофєєва? Надя Дорофєєва або Dorofeeva - українська співачка, авторка пісень, акторка. Колишня учасниця поп-дуету "Время и Стекло" (2010-2020); зараз виступає, як сольний виконавець. Зірковий тренер музичних проєктів "Голос країни" та "Голос. Діти".

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