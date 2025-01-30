Після чуток про поповнення: Надя Дорофєєва повідомила новину

Коротко:
- Надя Дорофєєва повідомила про "поповнення" в родині
- Разом із чоловіком зірка завела домашнього улюбленця
Влітку 2023 року українська співачка Надя Дорофєєва вийшла заміж за музиканта, ресторатора і фудблогера Мішу Кацуріна. Шанувальники вже давно чекають від артистки новин про поповнення в родині.
І тепер Dorofeeva має, чим їх порадувати. У своєму блозі в Telegram вона повідомила, що її з Кацуріним сім'я стала більшою.
Надя і Міша завели спільного улюбленця. Це чарівний хом'як, якому дали "смачне" ім'я Чурчхєлла.
"У нас тепер живе Чурчхєлла. Такі новини", - написала Дорофєєва. Вона також опублікувала перше фото звірятка - у кадрі хом'ячок зі здивованим виглядом сидить у своїй ванночці.
Українські зірки шоу-бізнесу - останні новини:
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Хто така Надя Дорофєєва?
Надя Дорофєєва або Dorofeeva - українська співачка, авторка пісень, акторка. Колишня учасниця поп-дуету "Время и Стекло" (2010-2020); зараз виступає, як сольний виконавець. Зірковий тренер музичних проєктів "Голос країни" та "Голос. Діти".
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