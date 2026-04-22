Філіп Кіркоров дав цінну пораду зрадниці Асті.

Анна Asti та Філіп Кіркоров — підтримка армії РФ

Ви дізнаєтеся:

Анна Асті відмовилася підтримувати російських окупантів

Як у цьому замішаний Філіп Кіркоров

Зрадниця України Анна Асті відмовилася підтримувати російських окупантів. Команда співачки відповіла, що артистка "не хоче, щоб її втягували в це". Джерела російських ЗМІ з'ясували, хто намовив її не донатити армії РФ.

Виявилося, що Анні Асті порадив відмовитися від підтримки російських військових путініст Філіп Кіркоров. Поки солдати нової батьківщини співачки гинуть в Україні, артист вважає, що на них не варто витрачати зароблені в РФ гроші.

Філіп Кіркоров і Анна Асті

"Анна, коли до неї звернулися ці люди, зателефонувала Філіпу Бедросовичу. Він їй порадив у це все не втручатися", — розповів інсайдер.

За словами джерела, Кіркоров вважає збори на потреби російських військових шахрайством, адже держава їх забезпечує. Саме тому путініст, який взяв під крило зрадниць України Анну Асті та Ані Лорак, радить їм триматися від цього подалі.

Філіп Кіркоров підтримує зрадницю України

"Пояснив, що держава чудово піклується про наших військових, у них все є, а всі ці волонтерські організації — піар і кидалово на гроші", — поділилося джерело.

Не варто забувати, що російські артисти фінансують окупаційну армію навіть не роблячи пожертв, адже сплачують податки зі своєї діяльності до бюджету РФ.

Про особу: Філіп Кіркоров Філіп Кіркоров — радянський і російський естрадний співак, Народний артист РФ (2008). У 2008 році також отримав звання Народного артиста в Україні, але у 2023 році його формально позбавили через підтримку російської агресії. Учасник безлічі скандалів, зокрема й "голої" вечірки Анастасії Івлєєвої у грудні 2023 року, яка спричинила хвилю "скасування" популярних артистів у країні-окупанті.

