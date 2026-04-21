Андрій Бєдняков розповів про розлучення: які стосунки у ведучого з екс-дружиною

Коротко:

Бєдняков переглянув своє ставлення до розлучення

Бєдняков і Коротка підтримують нормальне спілкування

Український ведучий Андрій Бєдняков поділився подробицями свого розлучення з екс-дружиною Анастасією Короткою та розповів, як складаються їхні стосунки зараз.

У розмові в проекті "Розмова" ведучий зізнався, що розставання стало для нього непростим випробуванням і серйозно позначилося на емоційному стані. Однак, незважаючи на складнощі, колишнім подружжю вдалося зберегти шанобливе і тепле ставлення одне до одного.

За словами Бєднякова, він свідомо не став зациклюватися на минулому і постарався сприймати розлучення як завершений етап життя. Він зазначив, що розрив не повинен ставати "кінцем нормального життя", а іноді відпустити стосунки — більш здорове рішення, ніж зберігати їх лише формально.

Телеведучий також розповів, що переглянув своє ставлення до розлучення в цілому, зокрема до поширених стереотипів про "неповні" сім'ї.

Зараз Бєдняков і Коротка підтримують нормальне спілкування і залишаються близькими людьми. Вони разом продовжують виховувати дітей, хоча зустрічаються рідше, ніж раніше.

"Життя не закінчується, і можна залишитися класними друзями, які один одного люблять і поважають. Ми не вороги один одному", - зазначив ведучий.

За його словами, їхні нинішні стосунки будуються на взаємній повазі без образ і претензій.

Про особу: Андрій Бєдняков Андрій Бєдняков — український актор і телеведучий, найбільш відомий як ведучий програми про подорожі "Орел і решка" та вокального шоу талантів "X-Фактор". З початку військового вторгнення Росії в Україну став на бік України та активно підтримував її в соціальних мережах. Беднякову заборонено в'їзд на територію Росії строком на 50 років.

