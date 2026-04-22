Рус
StarsМода та красаСтосункиГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникДім і затишокЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Зірки

"Моя друга мама": Віталій Козловський вперше показав сестру та вразив зізнанням

Христина Трохимчук
22 квітня 2026, 17:00
Співак розповів про близьку людину.
Віталій Козловський
Віталій Козловський показав сестру / колаж: Главред, фото: instagram.com, Віталій Козловський

Ви дізнаєтеся:

  • Як виглядає сестра Віталія Козловського
  • Що співак розповів про близьку людину

Відомий співак Віталій Козловський несподівано поділився з шанувальниками особистим. Артист опублікував в Instagram відео зі своєю сестрою, яка виховувала його як друга мама.

Виконавець написав зворушливі слова про родичку, згадавши їх безтурботне дитинство. Виявилося, що Олена та Віталій зустрілися після тривалої розлуки на концерті.

відео дня
Сестра Віталія Козловського на концерті
Сестра Віталія Козловського на концерті / скрін з відео

"Вчора обійняв її, і мені стало так тепло-тепло. Дуже скучив. Це Олена. Моя сестра, моя друга мама. Це вона замикала мене в кімнаті в дитинстві і не випускала, поки не доїм суп", — поділився Віталій.

Знаменитість згадав, що саме перед сестрою він давав свої перші дитячі концерти. Довірливі стосунки між ними збереглися — саме до Олени він звертався за порадою у важкі моменти життя.

Віталій Козловський запросив сестру на концерт
Віталій Козловський запросив сестру на концерт / скрін з відео

"Це з нею були мої перші концерти перед телевізором з дезодорантами в руках замість мікрофонів. До неї я йшов ділитися найпотаємнішим і просити порад. Щасливий, що ми зустрілися! Дуже люблю", — зізнався Козловський.

Інфографіка, Козловський
Інфографіка, Козловський / Інфографіка: Главред

Останні новини шоу-бізнесу

Раніше Главред повідомляв, що Христина Соловій привідкрила завісу таємниці над своїм особистим життям, розповівши про нового коханого. У своєму інтерв'ю артистка зізналася, що дуже хоче офіційно представити обранця шанувальникам, однак назвала причину, чому це поки що не зробить.

Також колишня дружина Дмитра Ступки поділилася подробицями їхнього розлучення. Поліна Логунова зазначила, що свідомо уникала публічного обговорення деталей їхнього приватного життя, тому що переживала за безпеку їхньої спільної доньки.

Вас може зацікавити:

Про особу: Віталій Козловський

Віталій Віталійович Козловський — український співак, Заслужений артист України (2009).

Співак має понад 50 нагород і премій, зокрема "Пісня року" (2005—2010), "Золота шарманка" (2007—2010), "Шлягер року" (2007−2010), отримав кілька нагород "Секс-символ", "Людина року", "Золотий грамофон", "Кришталевий мікрофон".
У червні 2023 року був мобілізований до складу Збройних сил України.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Віталій Козловський новини шоу бізнесу
Новини партнерів

Головне за день

Більше
В Києві пролунали потужні вибухи: Росія атакує столицю України дронами, що відомо

17:46Війна
Лікування вдома і нові правила госпіталізації: чому лікарні не братимуть пацієнтів

17:36Україна
США все ж скористались допомогою України: де розгорнули українську систему проти дронів

17:21Світ
Популярне

Більше
Це жіноче ім'я було справжнім хітом у 80-х, а тепер стало великою рідкістю

Карта Deep State онлайн за 22 квітня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Гороскоп Таро на травень 2026: Терезам — витрати, Скорпіонам — вибір, Стрільцям — успіх

Ера ламінату відходить у минуле: на ринку підлоги з’явився новий фаворит

На врожай квасолі годі й сподіватись: які культури категорично не можна садити поруч

Останні новини

17:59

17:51

17:46

17:36

17:22

17:21

17:20

17:16

17:06

17:00

"Моя друга мама": Віталій Козловський вперше показав сестру та вразив зізнаннямВідео

16:55

16:51

16:26

16:23

16:12

16:08

16:07

16:00

15:55

15:18

15:00

14:47

14:45

14:36

14:26

14:11

13:56

13:53

13:52

13:43

13:32

13:28

13:24

13:10

12:57

12:51

12:45

12:31

12:26

12:22

11:54

11:53

11:31

11:27

11:08

11:06

11:06

10:50

10:40

10:33

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Відключення світлаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Новини шоу бізнесу
Віталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя Каменських
Мода та краса
Поради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини моди
Великдень 2026
Чи можна нести штучні квіти на цвинтарЯк красиво пофарбувати яйця на Великдень 2026Легендарний рецепт великодньої паскиЧому в СРСР боялись Великодня і полювали на вірянЯк приготувати шикарну глазур для паски за 10 хвилин
Цікаве
Усе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикмети
Рецепти
Святкове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапої
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Регіони
Новини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЛьвоваНовини ЧеркасиНовини ДніпраНовини РівногоНовини ТернополяНовини ЗапоріжжяНовини ЖитомираНовини Одеси
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти