"Моя друга мама": Віталій Козловський вперше показав сестру та вразив зізнанням

Співак розповів про близьку людину.

Віталій Козловський показав сестру

Відомий співак Віталій Козловський несподівано поділився з шанувальниками особистим. Артист опублікував в Instagram відео зі своєю сестрою, яка виховувала його як друга мама.

Виконавець написав зворушливі слова про родичку, згадавши їх безтурботне дитинство. Виявилося, що Олена та Віталій зустрілися після тривалої розлуки на концерті.

Сестра Віталія Козловського на концерті

"Вчора обійняв її, і мені стало так тепло-тепло. Дуже скучив. Це Олена. Моя сестра, моя друга мама. Це вона замикала мене в кімнаті в дитинстві і не випускала, поки не доїм суп", — поділився Віталій.

Знаменитість згадав, що саме перед сестрою він давав свої перші дитячі концерти. Довірливі стосунки між ними збереглися — саме до Олени він звертався за порадою у важкі моменти життя.

Віталій Козловський запросив сестру на концерт

"Це з нею були мої перші концерти перед телевізором з дезодорантами в руках замість мікрофонів. До неї я йшов ділитися найпотаємнішим і просити порад. Щасливий, що ми зустрілися! Дуже люблю", — зізнався Козловський.

Про особу: Віталій Козловський Віталій Віталійович Козловський — український співак, Заслужений артист України (2009). Співак має понад 50 нагород і премій, зокрема "Пісня року" (2005—2010), "Золота шарманка" (2007—2010), "Шлягер року" (2007−2010), отримав кілька нагород "Секс-символ", "Людина року", "Золотий грамофон", "Кришталевий мікрофон".

У червні 2023 року був мобілізований до складу Збройних сил України.

