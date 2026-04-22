'Хочу показати його всім': Соловій розсекретила свого нового коханого

Христина Соловій розповіла про бойфренда

Відома співачка Христина Соловій поділилася своїм щастям і розповіла про нового обранця. В інтерв'ю BLIK.ua артистка зізналася, що вже дуже хоче представити його публіці.

За словами Соловій, зараз вона не готова публічно показувати своє щастя, оскільки це може зачепити українців, які втратили близьких. Співачка порівняла публічні стосунки з демонстрацією поїздок за кордон, вважаючи це недоречним.

"Я щаслива, подивіться на мене. Але більше нічого не скажу, бо це буде несправедливо щодо тих людей, які втратили свою кохану людину. Або не можуть з нею бачитися. Це, знаєте, як виставляти пости про подорожі", — заявила Христина.

Незважаючи на таку позицію, артистка все ж чекає моменту, коли розкриє особу свого обранця. Головне, що зараз вона почувається щасливою і коханою.

"Думаю, поки що нехай це буде моєю таємницею. Але прийде час, я дуже, повірте, хочу всім його показати", — зізналася Соловій.

Що відомо про обранця Христини Соловій

Про нового обранця Христини Соловій відомо вкрай мало, оскільки співачка свідомо оберігає особисте життя від публічності. Нещодавно артистку помітили у Львові на площі Ринок у компанії чоловіка, чиє обличчя було приховане. На відео Христина заявила, що на ній "светр чоловіка", чим викликала чутки про таємне весілля.

Про особу: Христина Соловій Крістіна Соловій — українська співачка, авторка та виконавиця пісень. Відеокліп "Держи" приніс Крістіні справжній дебют, увійшовши до списку найпопулярніших українських музичних відео на YouTube. Кліп отримав понад 54 млн переглядів і зробив співачку лауреаткою премії YUNA-2016 у номінації "Культура і музика". Крістіна Соловій — перша артистка, продюсером якої став Святослав Вакарчук.

