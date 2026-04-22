"Хто ти, хлопчику": Бєдняков розкрив, що витворила Марченко

Андрій Бєдняков розповів про непростий період роботи на "X-факторі".

Оксана Марченко та Андрій Бєдняков

Відомий український ведучий Андрій Бєдняков згадав про роботу з зрадницею Оксаною Марченко. В інтерв'ю на YouTube-каналі "Розмова" він розповів, який вчинок ведучої позбавив його місця на головній сцені шоу "X-фактор" після першого ефіру.

За словами Бєднякова, Марченко відразу вирішила показати свою перевагу. Попри всі старання колеги, Оксана буквально ігнорувала його, через що між ведучими не виникло хімії.

"Я відчував лише одне – що у нас не було жодного контакту. Хімії не було, на жаль. Вона не підпускала. Намагалася показати, що вона тут головна, і "хто ти, хлопчику, що сюди прийшов", – поділився Андрій.

Обстановка нагрілася настільки, що після першого ж ефіру в ситуацію втрутилися продюсери шоу. Вони вирішили перевести ведучого в грін-рум, подалі від Оксани Марченко.

"Я пам'ятаю перший ефір. Я жартував, але відгуку не було ніякого. Наче в стіну б'єш. І тоді після першого ефіру вони сказали: "Напевно, Андрюша, ми переведемо тебе в грін-рум, але не переймайся, з наступного сезону ти будеш один, і ось вся сцена буде твоя", — заявив Бєдняков.

Раніше ведучий розповідав, що став кісткою в горлі зрадниці Марченко через свою роботу на "Х-факторі". За словами Андрія, його колишню колегу дратував молодий і харизматичний співведучий.

"Я з нею пропрацював один рік і був для неї кісткою в горлі. Тому що я прийшов новий, молодший за неї, і було видно, що їй було неприємно зі мною працювати", — розповів шоумен.

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Про особу: Андрій Бедняков Андрій Бедняков — український актор і телеведучий, найбільш відомий як ведучий програми про подорожі "Орел і решка" та вокального шоу талантів "X-Фактор". З початку військового вторгнення Росії в Україну став на бік України та активно підтримував її в соціальних мережах. Беднякову заборонено в'їзд на територію Росії строком на 50 років.

