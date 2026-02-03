Рус
"Починається найкращий розділ": Ольга Харлан оголосила про вагітність

Христина Трохимчук
3 лютого 2026, 13:46
57
Олімпійська чемпіонка чекає на дитину.
Ольга Харлан вагітна
Ольга Харлан вагітна / колаж: Главред, фото: instagram.com, Ольга Харлан

Ви дізнаєтеся:

  • Ольга Харлан вагітна
  • Як вона заявила про поповнення в родині

Відома українська шаблістка і дворазова олімпійська чемпіонка Ольга Харлан виклала зворушливе відео зі своїм нареченим Луїджі Самеле, в якому повідомила, що чекає на дитину. Пара поділилася радісною новиною в Instagram.

На початку відео закохані зворушливо подивилися один на одного і кивнули, немов готуючись повідомити світові радісну новину. Коли пара відійшла від камери, відразу став помітний вагітний животик Харлан, який спортсменка ніжно погладила. Партнер чемпіонки обійняв і поцілував її, продемонструвавши радість від майбутнього поповнення, а також проявив ніжність до майбутньої дитини.

відео дня
Як виглядає вагітна Ольга Харлан
Як виглядає вагітна Ольга Харлан / скрін з відео

"Починається найкращий розділ", — підписала відео Харлан.

Коментарі Ольги відразу наповнилися зворушливими привітаннями. Шанувальники зізналися, що підозрювали вагітність спортсменки.

"Ха-ха, я знала! Вітаю"

"Вітаємо, всього найкращого!"

"Щирі вітання"

Ольга Харлан з нареченим Луїджі Самеле
Ольга Харлан з нареченим Луїджі Самеле / скрін з відео

Ольга Харлан — особисте життя

Українська олімпійська чемпіонка з фехтування Ольга Харлан після розлучення з Дмитром Бойко (2014–2018) перебуває у стосунках з італійським шаблістом Луїджі Самеле. Пара разом з 2019 року, проживає в Італії, а у вересні 2024 року Луїджі зробив Ользі пропозицію руки і серця.

Про особу: Ольга Харлан

Ольга Харлан - фехтувальниця на шаблях, олімпійська чемпіонка 2008 і 2024 років і срібний призер Олімпійських ігор 2016 року в командній першості, триразова бронзова призерка Олімпійських ігор (2014, 2013, 2017, 2019 в індивідуальній першості, 2009 і 2013 в командній першості), восьмиразова чемпіонка Європи (2009, 2011, 2012, 2013, 2014, 2019 в індивідуальній першості, 2009 і 2010 в командній першості), Кавалер ордена Свободи, орденів Ярослава Мудрого IV і V ст., повний кавалер орденів "За заслуги" і княгині Ольги.
За свою спортивну кар'єру Ольга Харлан завоювала шість олімпійських медалей (найбільше серед спортсменів, які представляли Україну), 15 медалей чемпіонатів світу і 20 медалей чемпіонатів Європи, що є рекордом для українських фехтувальників.

