Рус
StarsМода та красаСтосункиГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникДім і затишокЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Зірки

"Готуємо образ": Monokate стала блондинкою перед фіналом Нацвідбору

Христина Трохимчук
3 лютого 2026, 13:04
58
Катерина Павленко здивувала кардинальною зміною іміджу.
Monokate Нацотбор
Monokate - Нацвідбір на Євробачення 2026 / колаж: Главред, фото: instagram.com, Monokate

Ви дізнаєтеся:

  • Monokate вперше з'явилася блондинкою
  • Як вона виглядає з новим кольором волосся

Українська співачка Monokate (справжнє ім'я — Катерина Павленко) перед фіналом Національного відбору на Євробачення 2026 зважилася на експерименти із зовнішністю. Артистка дебютувала з новим кольором волосся в гостях у блогера Єгора Андрюшина.

Спочатку Катерина з'явилася в кадрі без макіяжу під свою конкурсну пісню "ТYТ". Артистка зараз носить стрижку каре з каштановим кольором волосся. Також на відео було помітно, що Павленко може похвалитися відмінним станом шкіри навіть з мінімумом косметики.

відео дня
Monokate без макіяжу
Monokate без макіяжу / скрін з відео

Після цього зірковий візажист взявся за роботу і зробив Monokate ніжний нюдовий макіяж з яскравим акцентом на очах — Єгор не пошкодував спарклів, щоб підкреслити погляд співачки. Андрюшин також зробив Катерині корекцію обличчя контурингом, надавши йому свіжості і виділивши вилиці.

"Готуємо образ на "Євробачення", — заінтригував Єгор Андрюшин.

Монокат блондинка
Monokate блондинка / скрін з відео

Але головним сюрпризом для шанувальників співачки стало волосся. Monokate з'явилася в перуці з довгим блондом, що відразу кардинально змінило її образ. Фанати залишилися в захваті і засипали компліментами і співачку, і візажиста, який надихнув її на експеримент.

@egor_mua Як вам перевтілення? @Катя Павленко ♬ оригінальний звук - ЄГОР АНДРЮШИН

"Це перший образ, який мені сподобався. Катя просто прекрасна, Єгор майстер своєї справи"

"Оу май гад, можна щось подібне на виступ, будь ласка, це нереально"

"Катя для мене палка брюнетка, але, як бачите, блонд їй теж пасує"

Monokate (Катерина Павленко)
Monokate (Катерина Павленко) / інфографіка: Главред

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Останні новини шоу-бізнесу

Раніше Главред повідомляв, де дивитися трансляцію Нацвідбору і як проголосувати за пісню, яка може представити Україну на Євробаченні у Відні. Представника України на Євробаченні 2026 оберуть шляхом голосування професійного журі (50%) і глядачів (50%) під час фіналу Нацвідбору.

Також російський співак Філіп Кіркоров, який підтримує вторгнення РФ в Україну, вирішив відібрати важливу традицію своєї колишньої дружини Алли Пугачової. Від безвиході Філіп згадав про традицію Алли Пугачової "дозволяти весну" і вирішив безцеремонно привласнити її.

Вас може зацікавити:

Євробачення-2026

Євробачення-2026 - 70-й щорічний міжнародний музичний конкурс. Він відбудеться навесні 2026 року в Австрії у зв'язку з перемогою австрійського співака JJ з піснею "Wasted Love" на змаганні в 2025-му.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини шоу бізнесу Нацвідбір на Євробачення 2026
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Найсильніший удар по енергетиці у 2026 році: в ДТЕК сказали, що буде зі світлом

Найсильніший удар по енергетиці у 2026 році: в ДТЕК сказали, що буде зі світлом

13:35Енергетика
В Україну йде потепління, але ненадовго: коли мороз вдарить з новою силою

В Україну йде потепління, але ненадовго: коли мороз вдарить з новою силою

12:37Синоптик
Мінус РЕБ та центр FPV-дронів: ЗСУ ударили по низці військових об’єктів РФ

Мінус РЕБ та центр FPV-дронів: ЗСУ ударили по низці військових об’єктів РФ

12:34Фронт
Реклама

Популярне

Більше
Карта Deep State онлайн за 3 лютого: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 3 лютого: що відбувається на фронті (оновлюється)

ЗСУ ліквідували зірку популярних російських серіалів — подробиці

ЗСУ ліквідували зірку популярних російських серіалів — подробиці

Відключення світла в Україні - графіки на 3 лютого (оновлюється)

Відключення світла в Україні - графіки на 3 лютого (оновлюється)

Долар раптово злетів, а євро пішов на спад: новий курс валют на 3 лютого

Долар раптово злетів, а євро пішов на спад: новий курс валют на 3 лютого

Навіщо в СРСР зводили круглі будинки та чому люди хотіли пошвидше з них виїхати

Навіщо в СРСР зводили круглі будинки та чому люди хотіли пошвидше з них виїхати

Останні новини

14:28

Прем’єра трилера "Служниця" — з 3 лютого вже на Київстар ТБ

14:28

Стрибок цін на 15%: в Україні рекордно зросла вартість ходового продукту

14:25

Кота залишили біля притулку з запискою, яка ледь не довела персонал до сліз

14:25

Історик розкрив секрет бібліотеки Ярослава Мудрого - що замовчувалось століттямиВідео

14:00

Як не нашкодити собі при сильному холоді: безпечне зігрівання в мороз

Верифікувати всі Starlink не вдасться ніколи, процес вимірюватиметься роками – КорсунВерифікувати всі Starlink не вдасться ніколи, процес вимірюватиметься роками – Корсун
13:59

Незвичну схованку директора школи знайшли через десятиліття: що він там зберігав

13:56

Росіяни вперше використали БПЛА "Гербера" в ролі носія FPV-дрона - ФлешФото

13:50

"Спочатку" чи "з початку" - як правильньо: помилка, яку роблять багато українців

13:46

"Починається найкращий розділ": Ольга Харлан оголосила про вагітністьВідео

Реклама
13:35

Найсильніший удар по енергетиці у 2026 році: в ДТЕК сказали, що буде зі світломВідео

13:33

Ольга Сумська "пройшлася" по колишньому чоловікові - деталі

13:04

"Готуємо образ": Monokate стала блондинкою перед фіналом НацвідборуВідео

12:58

Не Київ: у Кремлі придумали іншу "столицю" Русі, де вона булаВідео

12:54

Волонтерів запрошують пожити безплатно на острові в Уельсі: у чому "підступ"Відео

12:45

Передає тонкий психологічний стан: що означає маловідоме українське слово "обава"

12:37

В Україну йде потепління, але ненадовго: коли мороз вдарить з новою силою

12:34

Мінус РЕБ та центр FPV-дронів: ЗСУ ударили по низці військових об’єктів РФ

12:29

"Що він з нами робить": Галкін засвітив потужний торс на новому фото

12:23

"Я витончено": Дзідзьо вперше прокоментував чутки про народження у нього дитини

12:12

"Самотня": Лорак натякнула на свій невдалий шлюб

Реклама
12:00

Як працювала радянська естрада: кого дозволяли слухати і чому

11:55

Гороскоп Таро на завтра, 4 лютого: Овнам - перемога в коханні, Рибам - не поспішати

11:43

Багато балістики та Шахедів: Ігнат розкрив головні особливості нової атаки РФ

11:38

Небезпечна операція в Криму: 2+2 покаже документальний фільм "Тіні на межі"

11:33

Нацвідбір на Євробачення 2026: де дивитися і як проголосувати за фаворитаВідео

11:33

Не лише вирок за підкуп виборців: експрокурор САП заявив, що директор НАБУ перебував у розшуку

11:25

Атака на серце Києва: РФ пошкодила музей біля "Батьківщини-матері"Фото

11:06

Вкусили: померла молода і талановита зірка "Голосу"Відео

10:54

РФ готує великий наступ на "фортечний пояс": в ISW назвали напрямки

10:41

Китайський гороскоп на завтра 4 лютого: Бикам - образа, Зміям - конфлікти

10:38

Атлантичний циклон суне на Житомирщину: як невдовзі зміниться погода в регіоні

10:30

-30° скує Рівненщину: коли очікувати спад екстремальних морозів

10:29

Путініст Кіркоров обібрав Аллу Пугачову: "Вона далеко"

10:21

РФ атакувала південь Одеської області: 50 тисяч людей залишилися без світла

10:09

Чому смартфон вимикається на морозі і як цього уникнути

09:50

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 3 лютого (оновлюється)

09:49

Терор замість дипломатії: РФ атакувала енергетику України десятками ракет і сотнями дронівФото

09:47

РФ вдарила по ТЕЦ і ТЕС -25°C: сотні тисяч сімей залишені без тепла - Шмигаль

09:39

Україна та Захід узгодили військову відповідь на зрив будь-якого перемир’я з боку РФ - FT

09:37

"Будуть хороші новини": Трамп розповів про переговори з Путіним щодо України

Реклама
09:20

"Кому ти говориш": відомий співак розкрив правду про Винника

09:03

Після 3 лютого все зміниться: трьом знакам зодіаку стане помітно легше жити

09:00

Компанія "СТОІК" — переможець премії "Компанія року 2025" новини компанії

08:50

Відключення світла в Україні - графіки на 3 лютого (оновлюється)

08:37

РФ готує повторний удар по Україні, літаки оснащені ракетами: що стане ціллюФото

08:33

Про що насправді свідчить приїзд Стіва Віткофа на перемовини в Абу-ДабіПогляд

08:26

Безпрецедентний удар по енергетиці: Терехов розкрив наслідки нічної атаки РФ на Харків

08:22

Карта Deep State онлайн за 3 лютого: що відбувається на фронті (оновлюється)

08:14

Нічна атака РФ на Київ: троє постраждалих, пожежі та руйнування в п'яти районах

07:49

Рекорд запущеної балістики: РФ била по енергетиці декількох регіонів України

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Привітання
З днем народження подругиЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження, кумЗ днем народження сина
Новини шоу бізнесу
Олена ЗеленськаАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракКейт Міддлтон
Регіони
Новини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини Рівного
Синоптик
Магнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погоди
Рецепти
СалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакуски
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти