"Готуємо образ": Monokate стала блондинкою перед фіналом Нацвідбору

Катерина Павленко здивувала кардинальною зміною іміджу.

Monokate - Нацвідбір на Євробачення 2026 / колаж: Главред, фото: instagram.com, Monokate

Ви дізнаєтеся:

Monokate вперше з'явилася блондинкою

Як вона виглядає з новим кольором волосся

Українська співачка Monokate (справжнє ім'я — Катерина Павленко) перед фіналом Національного відбору на Євробачення 2026 зважилася на експерименти із зовнішністю. Артистка дебютувала з новим кольором волосся в гостях у блогера Єгора Андрюшина.

Спочатку Катерина з'явилася в кадрі без макіяжу під свою конкурсну пісню "ТYТ". Артистка зараз носить стрижку каре з каштановим кольором волосся. Також на відео було помітно, що Павленко може похвалитися відмінним станом шкіри навіть з мінімумом косметики.

Monokate без макіяжу / скрін з відео

Після цього зірковий візажист взявся за роботу і зробив Monokate ніжний нюдовий макіяж з яскравим акцентом на очах — Єгор не пошкодував спарклів, щоб підкреслити погляд співачки. Андрюшин також зробив Катерині корекцію обличчя контурингом, надавши йому свіжості і виділивши вилиці.

"Готуємо образ на "Євробачення", — заінтригував Єгор Андрюшин.

Monokate блондинка / скрін з відео

Але головним сюрпризом для шанувальників співачки стало волосся. Monokate з'явилася в перуці з довгим блондом, що відразу кардинально змінило її образ. Фанати залишилися в захваті і засипали компліментами і співачку, і візажиста, який надихнув її на експеримент.

"Це перший образ, який мені сподобався. Катя просто прекрасна, Єгор майстер своєї справи"

"Оу май гад, можна щось подібне на виступ, будь ласка, це нереально"

"Катя для мене палка брюнетка, але, як бачите, блонд їй теж пасує"

Monokate (Катерина Павленко) / інфографіка: Главред

Раніше Главред повідомляв, де дивитися трансляцію Нацвідбору і як проголосувати за пісню, яка може представити Україну на Євробаченні у Відні. Представника України на Євробаченні 2026 оберуть шляхом голосування професійного журі (50%) і глядачів (50%) під час фіналу Нацвідбору.

Також російський співак Філіп Кіркоров, який підтримує вторгнення РФ в Україну, вирішив відібрати важливу традицію своєї колишньої дружини Алли Пугачової. Від безвиході Філіп згадав про традицію Алли Пугачової "дозволяти весну" і вирішив безцеремонно привласнити її.

Євробачення-2026 Євробачення-2026 - 70-й щорічний міжнародний музичний конкурс. Він відбудеться навесні 2026 року в Австрії у зв'язку з перемогою австрійського співака JJ з піснею "Wasted Love" на змаганні в 2025-му.

