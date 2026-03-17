Розбила серця фанатам: "Баффі" Сара Мішель Геллар повідомила сумну новину

Шанувальникам серіалу "Баффі — переможниця вампірів" буде важко це прийняти.

Баффі — переможниця вампірів 2026 — Сара Мішель Геллар зробила заяву про долю серіалу

З 1997 по 2003 рік на екрани виходив молодіжний телесеріал "Баффі — переможниця вампірів" про життя звичайної американської школярки Баффі Саммерс, яка переїжджає до невеликого сонного містечка Саннідейл. Воно виявляється справжнім осередком темних сил, які дівчині доведеться подолати у компанії вірних друзів.

Серіал успішно протримався 7 сезонів і пройшов випробування часом — повторні трансляції незмінно збирали біля екранів безліч глядачів. У 2025 році на шанувальників "Баффі" чекав сюрприз — було оголошено про перезапуск серіалу. До своєї ролі Переможниці мала повернутися Сара Мішель Геллар, вона ж була виконавчим продюсером проєкту.

На жаль, днями Геллар повідомила про зупинку зйомок. Ця новина стала для неї великим розчаруванням, зізналася акторка. Втім, Сара не втрачає надії на перезапуск. "Якщо настане апокаліпсис... ви й досі можете зв'язатися зі мною", — додала вона.

Як повідомляє видання Deadline, ймовірною причиною закриття проєкту стали проблеми з пілотним епізодом. Режисером продовження "Баффі" була Хлоя Чжао; за чутками, її бачення франшизи не збіглося з тим, яким її уявляли собі у стрімінговому сервісі Hulu, що був ініціатором перезапуску.

Баффі — переможниця вампірів 2026 — Сара Мішель Геллар зробила заяву про долю серіалу / фото: instagram.com/sarahmgellar

Баффі - переможниця вампірів Баффі - переможниця вампірів - американський молодіжний телесеріал із Сарою Мішель Геллар у головній ролі про долю американської дівчини, що володіє надлюдськими силами. Серіал створено за мотивами однойменного повнометражного фільму 1992 року. За сюжетом Баффі переїжджає в містечко Саннідейл, переповнене потойбічними істотами, яких їй доручено винищувати. У 1999-2004 виходив телесеріал спін-офф "Ангел", що оповідає про подальшу долю вампіра з душею Енджела, який залишив Саннідейл і винищувачку Баффі та переїхав жити до Лос-Анджелеса, повідомляє Вікіпедія.

