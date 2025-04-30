"Баффі" Сара Мішель Геллар розкрила секрет 25-річних стосунків із чоловіком-актором

Зірка серіалу "Баффі - переможниця вампірів" має серйозну і веселу поради для пар.

https://glavred.net/starnews/baffi-sara-mishel-gellar-raskryla-sekret-25-letnih-otnosheniy-s-muzhem-akterom-10660346.html Посилання скопійоване

Сара Мішель Геллар поділилася секретом щасливого шлюбу з Фредді Принцом-молодшим / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Коротко:

Сара Мішель Геллар і Фредді Принц-молодший разом 25 років

Акторка розповіла, як їм вдається зберігати міцний шлюб

Американські актори Сара Мішель Геллар і Фредді Принц-молодший по праву вважаються однією з найміцніших пар Голлівуду. Разом вони пройшли випробування славою і знімальним майданчиком (подружжя разом знімалося у фільмах "Я знаю, що ви зробили минулого літа", "Скубі-Ду" і "Скубі-Ду 2: Монстри на волі" - прим. редактора).

Принц-молодший і Геллар разом 25 років, з них 23 - в офіційному шлюбі. В інтерв'ю 2024-го року Сара Мішель розповіла, що успішність її стосунків із чоловіком полягає в їхній спільній роботі над ними.

відео дня

"Зараз ми живемо в надзвичайно одноразовому суспільстві. У вас зламався телефон, але ви не лагодите його - ви купуєте новий. І я думаю, що це багато в чому визначає ставлення до стосунків. Я вважаю, що над усім потрібно працювати, чи то дружба, чи то робочі стосунки, чи то шлюб. Ви повинні докладати зусиль", - серйозно заявила акторка.

Сара Мішель Геллар поділилася секретом щасливого шлюбу з Фредді Принцом-молодшим / instagram.com/sarahmgellar

Однак нещодавно в епізоді шоу "Today With Jenna and Friends" зірка все ж таки відкрила суть "докладених зусиль". Один із секретів щасливого шлюбу Сари Мішель Геллар і Фредді Принца-молодшого полягає в тому, що в кожного з подружжя є окрема особиста ванна кімната. "Це так просто", - каже зірка, ймовірно, маючи на увазі необхідність дотримання і поваги особистих кордонів, особливо в багаторічному шлюбі.

Сара Мішель Геллар поділилася секретом щасливого шлюбу з Фредді Принцом-молодшим / instagram.com/sarahmgellar

Любиш чутки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Голлівуд - останні новини:

Раніше Главред розповідав, чому розлучилися Білл і Мелінда Гейтс після 27 років разом. Секрет розпаду їхнього шлюбу через чотири роки після розставання розповіла колишня дружина мільярдера.

Також зірка "Володаря перснів" Кейт Бланшетт розповіла про бажання піти з акторства. Тридцятирічна кар'єра в шоу-бізнесі так і не змінила деякі погляди артистки.

Читайте також:

Хто така Сара Мішель Геллар? Сара Мішель Геллар - американська акторка і телевізійний продюсер, відома насамперед за роллю Баффі Саммерс у телесеріалі "Баффі - переможниця вампірів" (за неї 2001 року вона була номінована на премію Золотий глобус за найкращу жіночу роль у телевізійному серіалі - драма) і Дафни Блейк у фільмах "Скубі-Ду", повідомляє Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред