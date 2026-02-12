Зрадниця Королева привітала свою матір, одягнену в гірлянду.

Наташа Корольова з мамою / колаж: Главред, фото: instagram.com, Наташа Корольова, t.me/Ego_svita

Коротко:

Що сказала матері Корольова

З якого приводу вона висловилася

Російська співачка Наташа Корольова, яка родом з України, але мовчить про терористичне вторгнення РФ, показала свою маму Люду, яку вирішила привітати з ювілеєм. Матері зрадниці України сьогодні, 12 лютого, виповнилося 80 років.

На своїй сторінці в Instagram, зрадниця виклала фото, де зняла, як її мати приймає поздоровлення. Тим часом, сама Корольова "насипала" матері досить дивні компліменти. Зокрема, Корольова видала, що її мати "бадьора, весела і сексуальна".

Мати Корольової одягла на себе новорічну гірлянду і з задоволенням приймала привітання від російських зірок, які підтримали військове вторгнення терористичної Росії в Україну.

Людмила Поривай про напад Росії

Мати Наташі Корольової більше тридцяти років живе в Маямі, куди вона переїхала з Києва. Вона публічно висловлювалася проти терористичної політики Кремля, але після візиту до Москви змінила свою думку.

Зазначимо, як повідомляв Главред, раніше російський комік Максим Галкін, який публічно засуджує терористичне вторгнення РФ в Україну, не втомлюється радувати своїх фоловерів красивими фото.

Раніше також путіністка і пропагандистка, колись українська ведуча Сніжана Єгорова, видала чергову маячню.

Про особу: Наташа Корольова Наташа Корольова — естрадна співачка, народилася і виросла в Києві. Свою кар'єру розпочала завдяки російському композитору Ігорю Миколаєву. 12 жовтня 2016 року Служба безпеки України (СБУ) заборонила Наташі Корольовій в'їзд до країни на 5 років. З 23 січня 2022 року Корольовій заборонено в'їзд до Литви строком на 5 років через концерти в окупованому Росією Криму.

