'Що за дурня?': Жадан емоційно висловився про слова Соловій, що вона його покинула

Раніше письменник і музикант не коментував відносини зі співачкою, але цього разу не зміг пройти повз слова підтримки, які висловлювали його фанати.

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Жадан емоційно висловився про слова Соловій, що вона його покинула/ колаж: Главред, фото: instagram.com/soloviyka, instagram.com/serhiy_zhadan

Український письменник і музикант Сергій Жадан вперше відреагував на зізнання співачки Христини Соловій про те, що у них був роман і що вона його покинула.

Соловій в інтерв’ю Маші Єфросиніній підтвердила, що у них із Жаданом справді були стосунки, які уже завершилися. Співачка розповіла, що ініціював ці стосунки саме Жадан, а ініціаторкою розриву була сама Соловій, яка перед завершенням роману з письменником закохалася в іншого чоловіка.

Жадан раніше не коментував ці стосунки і їхнє завершення. Але після інтерв’ю, яке дала Соловій, фанати письменника запустили флешмоб на його підтримку у мікроблогу X.

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Багато хто почав писати слова підтримки для українського митця. Користувачі мікроблогу закликали письменника триматися і казали, що вони на його стороні. Дехто з фанатів висловлював думку, що Соловій його не гідна.

Жадан відреагував на слова фанатів, утім його реакція була такою, нібито він не розуміє, про що йдеться. Коли один з користувачів уточнив, що він висловлює слова підтримки письменнику через те, що він, мовляв, покинув дружину заради Соловій, а співачка закохалася в іншого, то Жадан лаконічно відписав "Що за дурня [неценз.]?".

Реакция Жадана на ситуацию из Соловий/ скрин

Реакция Жадана на ситуацию из Соловий/ скрин

Реакция Жадана на ситуацию из Соловий/ скрин

Утім фанати Жадана переконані, що він саме так реагує на слова підтримки, тому що найімовірніше ця тема йому болюча.

Нагадаємо, що Христина Соловій на днях вперше підтвердила чутки про те, що вона справді зустрічалася із Сергієм Жаданом. При цьому, коли їхній роман уже починався, Соловій ще перебувала в стосунках, а Жадан ще був офіційно одружений.

"Ці відносини – і творчі, і особисті – це була його ініціатива. І мені раніше було навіть шкода, що мої почуття виявилися не такими сильними, як його. Він дуже цього хотів. І я впала в ілюзію, що не можу йому цього не дати. Це була напружена історія, яка всім добряче потріпала нерви", – сказала Соловій.

Також співачка розповіла, що ініціаторкою завершення стосунків з письменником стала саме вона, тому що у неї з’явилися почуття до іншого чоловіка.

Раніше повідомлялося, що Соловій та Жадан зняли кліп із одностатевими поцілунками у храмі – священики обурилися. Співачка Крістіна Соловій та музикант Сергій Жадан, яким приписують роман, випустили пристрасний кліп на трек "Серце" та потрапили у скандал.

Також раніше Святослав Вакарчук розповів, як Жадан врятував його від смерті в Харкові – міна була в метрі від ноги. Легендарний український музикант Святослав Вакарчук розповів, як літератор і музикант Сергій Жадан врятував йому життя.

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