Померла перша дружина Сергія Жадана - відома режисерка Світлана Олешко

Театральна спільнота прощається із засновницею "Арабесок".

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Померла Світлана Олешко - засновниця театру Арабески і режисерка / колаж: Главред, фото: pexels.com, Facebook Svitlana Oleshko

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Світлана Олешко померла 19 грудня у Варшаві

Причина смерті режисерки - тривала хвороба

Українська режисерка, засновниця і директорка театру "Арабески" Світлана Олешко померла. Про її смерть у своєму блозі у Facebook повідомив Сергій Жадан - письменник і музикант, який також був першим чоловіком покійної.

"Пішла з життя Світлана Олешко - засновниця та директорка театру "Арабески". Ми прожили разом від 1995 до 2007 року. Світла пам‘ять…" - написав він.

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Пізніше смерть режисерки підтвердили на офіційній сторінці театру. Зазначається, що Олешко померла внаслідок тривалої хвороби: "R.I.P. Офіційно повідомляємо, що вчора 19 грудня після довготривалої боротьби з хворобою у Варшаві зупинилось серце серця нашого театру Світлани Олешко. Ще одна втрата для українського театру та української культури. Світла пам'ять".

Церемонія прощання зі Світланою Олешко відбудеться 23 грудня у Варшаві. Про це повідомив близький друг режисерки та редактор видання "Нова Польща" Євген Клімакін.

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Хто такий Сергій Жадан? Сергій Жадан – український поет, прозаїк, есеїст, перекладач, а також співак та музикант, учасник українських рок-гуртів "Жадан і Собаки" та "Лінія Маннергейма". Автор романів "Депеш Мод", "Ворошиловград", "Месопотамія", "Інтернат", поетичних збірок "Цитатник", "Ефіопія", "Життя Марії", "Тамплієри", "Антена". Як пише Вікіпедія, літературні твори Сергія Жадана отримали численні національні та міжнародні нагороди, були перекладені більш ніж двадцятьма мовами.

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