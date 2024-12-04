"Припиніть": Жадан різко відреагував на запитання про роман із Соловій

Український письменник розповів про свої стосунки з Христиною Соловій.

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Христина Соловій і Сергій Жадан нібито мали стосунки / instagram.com/soloviyka, instagram.com/serhiy_zhadan

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Як Жадан відреагував на запитання про Соловій

Що саме він сказав

Український популярний письменник, співак і військовослужбовець ЗСУ Сергій Жадан різко відреагував на запитання щодо його роману з українською скандальною співачкою Христиною Соловій.

Письменник досить катеригорично вирішив поставити крапку в цьому питанні. Інцидент трапився під час інтерв'ю письменника проєкту "Бомбардир".

"Припиніть, давайте про це не будемо говорити. Давайте про щось інше поговоримо. Я не хочу, я не говорю про своє особисте життя, тим більше про особисте життя близьких мені людей. В інтернеті про мене пишуть дуже багато дурниць і брехні", - різко сказав письменник.

Навіть зовні письменник виглядав роздратованим і категоричним.

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Зазначимо, раніше Главред писав про те, щоСергій Жадан приєднався до лав ЗСУ. До речі, раніше вже ходили чутки про службу музиканта, але цього разу він особисто підтвердив інформацію. На своїй сторінці в соцмережах Жадан опублікував знімок у військовій формі.

А також Сергій Жадан відреагував на зізнання співачки Христини Соловій про те, що у них був роман і що вона його кинула.

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Хто такий Сергій Жадан? Сергій Жадан - український поет, прозаїк, есеїст, перекладач, а також співак і музикант, учасник українських рок-гуртів "Жадан і Собаки" та "Лінія Маннергейма". Автор романів "Депеш Мод", "Ворошиловград", "Месопотамія", "Інтернат", поетичних збірок "Цитатник", "Ефіопія", "Життя Марії", "Тамплієри", "Антена". Як пише Вікіпедія, літературні твори Сергія Жадана отримали численні національні та міжнародні нагороди, були перекладені на понад двадцять мов.

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