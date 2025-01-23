Вперше за довий час вийшов в ефір: Жадан опублікував щемливе фото з фронту

Письменник привітав побратима з днем народження.

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Жадан опублікував світлину з фронту / Колаж: Главред, фото: Інстаграм Жадана

Коротко:

Жадан продемонстрував фото у військовій формі

Письменник привітав зі святом учасника гурту "Жадан і Собаки"

У 2024 році відомий український письменник та музикант Сергій Жадан приєднався до лав Збройних сил України, сьогодні він продемонстрував на своїй сторінці в Instagram нове фото з фронту.

На світлині зображений він зі своїм побратимомта учасником гурту "Жадан і Собаки" Євгеном Турчиновим. Що цікаво, 22 січня колега поета святкував своє день народження, з цим святом його і привітав публічно Сергій Жадан.

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Він продемонстрував їхнє спільне фото у військовій формі і написав:

"Жека Турчинов – дивовижний музикант, прекрасна людина, душа компанії, шоу-мен, диск-жокей і нацгвардієць. Жек, з роси та води! Хай родить і колоситься!",– написав артист.

Сергій Жадан - останні новини

Як писав Главред, нещодавно в житті письменника сталося горе - померла перша дружина Сергія Жадана - відома режисерка Світлана Олешко. Зазначається, що Олешко померла внаслідок тривалої хвороби.

Окрім цього, Жадану вже допекли чутки про його любовні історії, тому нещодавно він різко відповів на запитання про роман із Соловій.

Окрім цього, Сергій Жадан відреагував на щемливі зізнання співачки Христини Соловій. Вона розповіла, що у них був роман і що вона його кинула.

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Хто такий Сергій Жадан? Сергій Жадан – український поет, прозаїк, есеїст, перекладач, а також співак та музикант, учасник українських рок-гуртів "Жадан і Собаки" та "Лінія Маннергейма". Автор романів "Депеш Мод", "Ворошиловград", "Месопотамія", "Інтернат", поетичних збірок "Цитатник", "Ефіопія", "Життя Марії", "Тамплієри", "Антена". Як пише Вікіпедія, літературні твори Сергія Жадана отримали численні національні та міжнародні нагороди, були перекладені більш ніж двадцятьма мовами.

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