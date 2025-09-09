За зачиненими дверима: принц Вільям зробив несподіване зізнання про своїх дітей

Принц Вільям зробив несподівану заяву про своїх синів.

Принц Вільям і Кейт Міддлтон виховують трьох дітей/ колаж: Главред, фото: instagram.com/princeandprincessofwales/

Принц Вільям несподівано розговорився з приводу своїх дітей на недавньому публічному заході.

Як пише The Daily Mail, нещодавно Вільяма запитали, чи важко їм із молодшим сином - харизматичним Луї. Тим часом Вільям, здавалося, захищаючи свого молодшого сина, сказав, що Луї - "дуже хороший хлопчик".

"Він хоч і з характером, але він дуже хороший хлопчик. Йому подобається жартувати над братом і сестрою", - додав принц.

Принц Вільям із дітьми / Фото Instagram/princeandprincessofwales

Коли йому сказали, що старший син Джордж справляє враження розумної людини, принц посміхнувся і відповів: "Коли Джордж за зачиненими дверима, все зовсім по-іншому. Джордж просто знає, як поводитися".

Він додав як пояснення, що між його синами "різниця в п'ять років".

