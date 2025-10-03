Принц Вільям розповів, як діти відреагували на рак Кейт Міддлтон

Монарх уперше прокоментував непростий момент у їхній родині.

https://glavred.net/starnews/princ-uilyam-rasskazal-kak-deti-otreagirovali-na-rak-keyt-middlton-10703612.html Посилання скопійоване

Принц Вільям і Кейт Міддлтон виховують трьох дітей / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Коротко:

Як себе почувають діти Кейт Міддлтон

Що розповів принц Вільям

Спадкоємець британського престолу принц Вільям дав велике інтерв'ю, в якому розповів про багато моментів і життя своєї родини.

Як пише видання People, Вільям вперше заговорив про те, як його діти перенесли новини про діагноз Кейт і як вони справляються з проблемами зі здоров'ям матері.

відео дня

Кейт Міддлтон / instagram.com/princeandprincessofwales

"У кожного свої механізми подолання подібних ситуацій, і діти постійно вчаться й адаптуються", - каже він. "Ми намагаємося забезпечити їм необхідний захист і спокій. Ми дуже відкрита сім'я, тому ми говоримо про те, що нас турбує, і про те, що нас тривожить, але ніколи не знаєш, до яких наслідків це може призвести. Тому важливо бути поруч один з одним і переконувати дітей, що все в порядку".

Принц Вільям із дітьми / Фото Instagram/princeandprincessofwales

Вільям зізнається, що був вражений тим, як швидко може змінитися життя, коли настає хвороба.

"Нам дуже пощастило; у нашій сім'ї довгий час майже не хворіли", - каже він. "Мої бабуся і дідусь дожили до дев'яносто з невеликим. Вони були втіленням фітнесу, стоїцизму і стійкості, якщо можна так висловитися. Тож нам як сім'ї дуже пощастило. Але, гадаю, коли раптово розумієш, що килим, метафорично килим, може досить швидко випасти з-під ніг у будь-яку мить, ти, можливо, думаєш: "З нами цього не трапиться, з нами все буде гаразд", бо, я думаю, у всіх позитивний настрій. Потрібно бути позитивним. Але коли це трапляється з тобою, то так, це заводить тебе в досить неприємні ситуації".

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Останні новини королівської сім'ї:

Раніше Главред повідомляв, що королівська сім'я Великобританії готуєтьсядо весілля. У резиденції Балморал пройшло офіційне знайомство з нареченою племінника короля Карла III, Пітера Філліпса.

Також Кейт Міддлтон здивувала публіку несподіваною зміною іміджу. Принцесу сфотографували фотографи з новим кольором волосся і зачіскою. Шанувальники гадають, чому Кейт зважилася на б'юті-експеримент.

Вас також може зацікавити:

Про персону: Кейт Міддлтон Кетрін Міддлтон або принцеса Уельська - дружина спадкоємця британського престолу принца Уельського Вільяма. Після весілля отримала офіційний титул Її королівська високість герцогиня Кембриджська Кетрін. 29 квітня 2011 року Кетрін вийшла заміж за онука британської королеви Єлизавети II і другого в черзі на британський престол, принца Вільяма. Вінчання відбулося у Вестмінстерському абатстві в Лондоні, на яке було запрошено 1900 осіб. Пара виховує трьох дітей: принца Джорджа, принцесу Шарлотту і принца Луї. До речі, останніми роками Кейт Міддлтон набирає більшої популярності у своїх підданих, а також вплив, який, за деякими даними, дратує самого короля Великої Британії Чарльза III.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред