'Вона просто вибухнула': продюсер Дорофєєвої назвала конкурентів співачки

Українська продюсерка Ірина Горова, яка співпрацює з Надею Дорофєєвою, розповіла, чи є наразі конкуренти у співачки та за роботами, яких артистів вона спостерігає.

На шоу "Критиканти" Горова відповіла на запитання, чи є виконавиця KOLA конкурентною для Наді. Зазначивши, що ні, адже вони абсолютно різні за стилем. А от за чиєю творчістю вона активно слідкує - так це Jerry Heil, MONATIK та Klavdia Petrivna.

"Я не вважаю їх конкурентами, тому що ми в поп-музиці абсолютно всі тоді конкуренти. Але є ті, за якими спостерігаємо. Я дивлюся на Jerry Heil. Ну, умовно MONATIK, він зрозуміло, не жінка, але все одно це від'їдається. Я спостерігала, звісно, за Klavdia Petrivna, тому що вона просто вибухнула", - поділилася продюсерка.

Ірина додала, що не визначає конкурентів своєї артистки, але завжди намагається розбирати успішні роботи своїх колег, наприклад, Монатіка.

"Я не люблю вважати їх конкурентами, а (люблю - ред.) дивитися, що вони класного зробили. У мене все через аналіз і через кейси. І в нас є така практика, ми розбираємо кейси. Наприклад, Монатіка розбираю щоразу. Просто дивлюся, що він і як зробив. У нього така прорахована історія, як на мене", - зазначила Горова.

Про персону: Надя Дорофєєва Надя Дорофєєва або Dorofeeva - українська співачка, авторка пісень, актриса. Колишня учасниця поп-дуету "Время и Стекло" (2010-2020); зараз виступає, як сольний виконавець. Зірковий тренер музичних проєктів "Голос країни" та "Голос. Діти".

