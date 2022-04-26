Принц Темряви зробив гучну заяву: Оззі Осборн прихистить українських біженців

Оззі Осборн поселить українських біженців у себе вдома / instagram.com/ozzyosbourne

Легендарний британський рок-музикант, колишній лідер групи Black Sabbath Оззі Осборн та його дружина Шерон нададуть українським біженцям свій особняк у Великобританії.

Йдеться про замок у британському графстві Бакінгемшир. Пара придбала його в 1993 році - Шерон високо оцінила, що маєток знаходиться на відшибі, в максимальному віддаленні від будь-яких пабів і розважальних закладів. Це було доречно, коли Принц темряви намагався позбутися від алкогольної залежності.

Сім'я Осборнів 25 років проживає в США, і тепер готова повернутися додому, до Великобританії. Українським біженцям рок-пара готова надати ту частину маєтку, яку вони не використовують, повідомляють ЗМІ.

Осборни очікують прибуття двох українських сімей. "Те, що ми побачили, жахливо, і ми відповідаємо на прохання про допомогу тих, хто знаходиться в Україні. Оззі дуже добре знають в Україні, я думаю, вони будуть щасливі",- каже Шерон.

Рок-сімейка також обурена бюрократичними аспектами для прийняття і розміщення українських біженців у себе вдома. На їхню думку влада в особі Бориса Джонсона навмисно уповільнює цей процес.

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Раніше співачка Шер заявила, що готова прийняти у себе вдома кілька українських сімей, які змушені були покинути Україну через російське вторгнення.

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