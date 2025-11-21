Потап і Настя виставили свій особняк на продаж за 100 млн: який він має вигляд

Потап і Настя Каменських вирішили обірвати всі зв'язки з Україною і виставили на продаж свій будинок.

https://glavred.net/stars/potap-i-nastya-vystavili-svoy-osobnyak-na-prodazhu-kak-on-vyglyadit-10717805.html Посилання скопійоване

Потап і Настя Каменських продають свій будинок / колаж: Главред, фото: instagram.com/realpotap, instagram.com/kamenskux

Коротко:

Як виглядає будинок Потапа і Насті

За скільки пара збирається його продати

Українські артисти Потап і Настя Каменських, які зараз будують життя в США, виставили свій розкішний особняк на продаж.

Як стало відомо, за будинок в елітному котеджному містечку, зірковий дует хоче 2,2 мільйона доларів США (92 000 000 гривень).

відео дня

Будинок Потапа і Насті - який вигляд має / Фото ТСН

Площа будинку не маленька і становить 444 кв. м. Він розташований на земельній ділянці в 17 соток. У будинку чотири спальні, кілька просторих віталень і велика кухня-їдальня. Будинок виконаний у класичному стилі, але з яскравими і модерновими елементами.

Будинок Потапа і Насті - який вигляд має / Фото ТСН

Приміром, у великій кухні кольору слонової кістки можна побачити острів із яскраво-рожевими барними стільцями.

Спальня Потапа і Насті / Фото ТСН

Ванна в будинку Потапа і Насті стоїть на класичних золотих ніжках, але в ній також присутнє сучасне лед-підсвічування.

Поруч із будинком зіркового дуету розташувалася велика тераса із садовими меблями, а також великий басейн. Пара не раз публікувала селфі та фото зі свого будинку.

Настя Каменських / інфографіка: Главред

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:

Як раніше стало відомо, зіркова пара продає свій розкішний будинок у Київській області. Блогер показав скріншот оголошення з інформацією про нерухомість, яка, ймовірно, належить Потапу і Насті.

Зазначимо, як повідомляв Главред, український репер Потап, який втік за кордон ще на початку повномасштабної війни в Україні, раніше поміняв амплуа і тепер виступає під псевдонімом Slavic Balagan.

Вас також може зацікавити:

Про персону: Потап Олексій Андрійович Потапенко (сценічне ім'я - Потап) - український продюсер, автор і виконавець пісень, режисер, сценарист, композитор, телеведучий, майстер спорту з водного поло, Заслужений артист України (2020). Учасник і продюсер таких музичних колективів, як "Потап і Настя", "Время и Стекло", MOZGI та ін., разом із якими написав і випустив понад 300 пісень, повідомляє "Вікіпедія".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред