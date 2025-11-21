Потап і Настя виставили свій особняк на продаж за 100 млн: який він має вигляд

Коротко:
- Як виглядає будинок Потапа і Насті
- За скільки пара збирається його продати
Українські артисти Потап і Настя Каменських, які зараз будують життя в США, виставили свій розкішний особняк на продаж.
Як стало відомо, за будинок в елітному котеджному містечку, зірковий дует хоче 2,2 мільйона доларів США (92 000 000 гривень).
Площа будинку не маленька і становить 444 кв. м. Він розташований на земельній ділянці в 17 соток. У будинку чотири спальні, кілька просторих віталень і велика кухня-їдальня. Будинок виконаний у класичному стилі, але з яскравими і модерновими елементами.
Приміром, у великій кухні кольору слонової кістки можна побачити острів із яскраво-рожевими барними стільцями.
Ванна в будинку Потапа і Насті стоїть на класичних золотих ніжках, але в ній також присутнє сучасне лед-підсвічування.
Поруч із будинком зіркового дуету розташувалася велика тераса із садовими меблями, а також великий басейн. Пара не раз публікувала селфі та фото зі свого будинку.
Як раніше стало відомо, зіркова пара продає свій розкішний будинок у Київській області. Блогер показав скріншот оголошення з інформацією про нерухомість, яка, ймовірно, належить Потапу і Насті.
Зазначимо, як повідомляв Главред, український репер Потап, який втік за кордон ще на початку повномасштабної війни в Україні, раніше поміняв амплуа і тепер виступає під псевдонімом Slavic Balagan.
Про персону: Потап
Олексій Андрійович Потапенко (сценічне ім'я - Потап) - український продюсер, автор і виконавець пісень, режисер, сценарист, композитор, телеведучий, майстер спорту з водного поло, Заслужений артист України (2020). Учасник і продюсер таких музичних колективів, як "Потап і Настя", "Время и Стекло", MOZGI та ін., разом із якими написав і випустив понад 300 пісень, повідомляє "Вікіпедія".
