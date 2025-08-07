"Венздей" Дженна Ортега звернулася до українців - що сталося

Шанувальники серіалу в захваті від заяви Венздей Аддамс.

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Дженна Ортега новини - зірка серіалу Венздей звернулася до українців / колаж: Главред, фото: imdb.com

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Чому Дженна Ортега звернулася до українців

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Американська акторка Дженна Ортега потішила українських шанувальників несподіваним зверненням. На українській сторінці популярної стрімінгової платформи з'явилося відео із зіркою.

У ньому Ортега розповіла про початок показу другого сезону популярного серіалу "Венздей", де вона грає головну роль - ученицю школи "Невермор" Венздей Аддамс. Повідомлення з деталями трансляції вона почала зі слів: "Привіт, Україно!".

Персональне звернення Дженни до українських глядачів зворушило багатьох із них до глибини душі. У коментарях вони зазначають, що ця деталь була їм дуже приємна.

Дженна Ортега новини - зірка серіалу Венздей звернулася до українців / instagram.com/netflixua

Дженна Ортега новини - зірка серіалу Венздей звернулася до українців / instagram.com/netflixua

Дженна Ортега новини - зірка серіалу Венздей звернулася до українців / instagram.com/netflixua

Дивіться відео, де Дженна Ортега звернулася до українців:

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Про персону: Дженна Ортега Дженна Ортега - американська акторка. Почала кар'єру ще будучи дитиною. 2022 року зіграла роль Венздей Аддамс у комедійному серіалі-жахастику Netflix "Венздей", що приніс акторці номінації на "Золотий глобус", "Еммі" та премію Гільдії кіноакторів США. Акторка фігурувала в таких списках, як Power 100 від The Hollywood Reporter у 2023 році та Forbes 30 Under 30 від Forbes у 2024 році, повідомляє Вікіпедія.

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