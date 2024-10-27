"Я шалено в неї закоханий": відомий актор зізнався Памелі Андерсон у почуттях

Британський актор Ліам Нісон після смерті дружини 2009 року тільки один раз був у стосунках. Роман тривав лише два роки, і вже більше десяти років артист самотній - свої час і сили він віддавав виключно синам і близьким родичам.
Утім, симпатії у нього все ж є. Так, у недавньому інтерв'ю для журналу People у Нісона попросили коментар щодо його партнерки по фільму "Голий пістолет" (продовження пародійної кінотрилогії з Леслі Нільсеном у головній ролі - прим. редактора), прем'єра якого відбудеться влітку 2025 року.
На знімальному майданчику акторові довелося попрацювати з Памелою Андерсон, і перше, що він міг розповісти про неї, то це що він шалено закоханий. Яскрава білявка вразила його і під час роботи, і за її межами.
"Що стосується Памели, то, по-перше, я шалено в неї закоханий. З нею просто приголомшливо працювати. Чесно кажучи, для неї не вистачить усіх відомих мені компліментів. Ніякого величезного его. Вона просто приходить і робить свою роботу. Вона кумедна, і з нею так легко працювати. Вона буде просто приголомшливою в цьому фільмі", - каже захоплений Нісон.
Що ж стосується Андерсон, то її актор підкорив манерами "істинного джентльмена". "Він відкриває у вас найкраще... з повагою, добротою і глибоким досвідом. Для мене було великою честю працювати з ним", - зазначила Памела.
На майданчику актори зворушливо турбувалися один про одного: він - вкривав Пем своїм пальто, якщо вона мерзла, вона - пекла для нього домашні хліб і печиво, та залишала в його гримерці.
Хто така Памела Андерсон?
Памела Андерсон - американська акторка і модель канадського походження. У дев'яностих була секс-символом завдяки відвертим зйомкам для журналу Playboy (її кар'єра там тривала 22 роки) і ролі Сі Джей Паркер у телесеріалі "Рятувальники Малібу". Активістка, виступає за права тварин і охорону навколишнього середовища.
Голлівуд - останні новини:
Раніше Главред писав, що Брітні Спірс вчетверте вийшла заміж. 42-річна білявка назвала це своїм найкращим рішенням, і показала кадри у весільній сукні та фаті.
Також стало відомо, що зірка "Хрещеного батька" та "Обличчя зі шрамом" Аль Пачіно пережив спробу викрадення. Його викрадачем виявилася прихильниця, з чиєї машини він ледь не вистрибнув на ходу.
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