86-річний Френсіса Форда Копполу госпіталізовано - що сталося з режисером

Коппола виступив із важливою заявою про своє здоров'я.

Френсіс Форд Коппола зараз - чому режисер опинився в лікарні / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, instagram.com/francisfordcoppola

Коротко:

Френсіс Форд Коппола потрапив до лікарні

Режисер написав у соцмережах про свій стан

Американський режисер, продюсер і сценарист Френсіс Форд Коппола госпіталізований. Він був у Римі в рамках рекламної кампанії свого нового фільму "Мегалополіс", і після заходу відчув нездужання. У зв'язку з цим його доправили в лікарню, повідомляє The Wrap з посиланням на місцеві ЗМІ.

Пізніше стало відомо, що візит до лікарні був запланованим - Коппола відвідав лікаря, до якого звертається по допомогу впродовж останніх тридцяти років. Під час огляду в режисера виявили аритмію серця, через яку його й поклали в лікарню для спостережень і додаткових обстежень.

Коли новина про госпіталізацію Френсіса Форда Копполи просочилася в ЗМІ, режисер сам вийшов на зв'язок із шанувальниками. В Instagram він розповів про свій стан. "Да Дада (так мене називають мої діти) почувається добре. Скористався можливістю, перебуваючи в Римі, щоб обстежити мою фібриляцію передсердь! Я в порядку!" - написав режисер.

Френсіс Форд Коппола зараз - чому режисер опинився в лікарні / instagram.com/francisfordcoppola

Про персону: Френсіс Форд Коппола Френсіс Форд Коппола - американський кінорежисер, сценарист і продюсер. Найбільш відомий завдяки своїй кінотрилогії "Хрещений батько" і фільму про в'єтнамську війну "Апокаліпсис сьогодні". Коппола є володарем п'яти золотих статуеток "Оскар", дві з яких за "найкращий адаптований сценарій", одна за "найкращий оригінальний сценарій", одна в номінації "найкращий фільм" і ще одна - за "найкращу режисуру", повідомляє Вікіпедія.

