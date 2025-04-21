Став янголятком: Роналду з коханою зворушливо вшанували пам'ять покійного сина

Біль Роналду і Родрігес не вщухає через три роки після трагедії.

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Кріштіану Роналду і Джорджина Родрігес згадали покійного сина - деталі / колаж: Главред, фото: instagram.com/georginagio

Коротко:

Анжелі, син Кріштіану Роналду і Джорджини Родрігес, помер під час пологів

Вітаючи його сестру-близнюка, батьки вшанували пам'ять покійного хлопчика

У квітні 2022 року португальський футболіст Кріштіану Роналду вп'яте став батьком - його наречена, іспанська модель Джорджина Родрігес, подарувала спортсмену доньку. Дівчинку назвали Белла Есмеральда.

Анжелі, брат-близнюк Белли, помер під час пологів. Сумну звістку вбиті горем батьки повідомили в соціальних мережах. Відтоді в День народження Белли Роналду і Родрігес також вшановують пам'ять покійного Анжелі.

відео дня

Цього року Беллі виповнилося три рочки. На честь цього Кріштіану опублікував миле фото з донькою: у кадрі він з дівчинкою лежить на газоні, і ніжно цілує її в щічку. "Щасливого Дня народження, любов моя! Наша любов завжди з тобою", - підписав знімок він.

Роналду також додав хештег "АнжеліБелла" - зворушливе нагадування про хлопчика, якого вони втратили.

Кріштіану Роналду і Джорджина Родрігес згадали покійного сина - деталі / instagram.com/cristiano

Джорджина Родрігес у День народження Белли показала відео з сімейного архіву, на якому Роналду мило бавиться з дівчинкою. У підписі до ролика вона згадала обох малюків - і доньку, яка росте і радує свою сім'ю, і сина, якому не судилося вижити.

"Сьогодні моїм крихіткам виповнюється 3 роки, я люблю вас усім серцем. Це відео з татом - одне з моїх улюблених. Прийміть мої вітання і велике дякую за те, що обрали мене своєю мамою", - написала модель.

Кріштіану Роналду і Джорджина Родрігес згадали покійного сина - деталі / instagram.com/georginagio

Джорджина Родрігес виховує п'ятьох дітей Кріштіану Роналду, водночас лише двох з них, доньку Алану Мартіну (2017) і доньку Беллу Есмеральду (2022), народила сама модель. Кріштіану-молодшого (2010) народила футболістові жінка, чиє ім'я він зберігає в таємниці, а двійнята Єва і Матео (2017) з'явилися завдяки сурогатному материнству.

Кріштіану Роналду і Джорджина Родрігес з дітьми / instagram.com/georginagio

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Хто такий Кріштіану Роналду? Кріштіану Роналду - португальський футболіст, нападник і капітан саудівського клубу "Ан-Наср" і збірної Португалії. Чемпіон Європи, п'ятиразовий переможець Ліги чемпіонів УЄФА. Вважається одним із найкращих футболістів усіх часів, повідомляє Вікіпедія.

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