Приховала від Дональда: голлівудський актор видав пікантний секретик Меланії Трамп

Коротко:
- Меланія Трамп похвалила голівудського актора
- Він видав секрет дружини президента
Голлівудський актор Алек Болдвін стверджує, що Меланії Трамп подобається його пародія на Дональда Трампа в "Saturday Night Live" - тому що вона думає, що вона "точно" передає її чоловіка.
Як пише Page Six, Болдвін заявив, що колишній прессекретар Трампа Шон Спайсер одного разу проговорився за лаштунками церемонії вручення премії "Еммі".
Спайсер розповів: "Меланія дивиться шоу щосуботи ввечері. І вона вказує на телевізор і каже: "Ось такий він! Ось такий він! Точно! Алек Болдвін точнісінько як Дональд!".
Болдвін з'являвся в ролі президента в нічному шоу з жовтня 2016 року по листопад 2020 року. За цю роль він отримав премію "Еммі" 2017 року.
Трампа тепер грає Джеймс Остін Джонсон. Президент був ведучим шоу в листопаді 2015 року і квітні 2004 року.
Однак Трампу це, можливо, не сподобалося.
"Дивився Saturday Night Live, і це мене зачепило. Пора відправляти це нудне і несмішне шоу на пенсію", - написав Трамп у Твіттері. "Зображення Алека Болдвіна огидне. ЗМІ фальсифікують вибори!"
В іншому випадку того ж року він написав у Твіттері: "Щойно спробував подивитися Saturday Night Live - дивитися неможливо! Абсолютно упереджено, не смішно, а наслідування Болдвіна просто не може бути гіршим. Сумно".
Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:
Нагадаємо, раніше американський актор Алек Болдвін, який потрапив у моторошну ситуацію, коли на зйомках у нього вистрілила рушниця і вбила оператора-постановника з України Галину Гатчінс, заявляв, що закінчує свою акторську кар'єру. Через трагедію на зйомках фільму "Іржа" він втратив 5 великих контрактів.
Болдвін одразу після випадкового вбивства заявляв, що його серце розбите, проте він співпрацює з правоохоронцями, намагаючись з'ясувати всі деталі події.
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Хто такий Алек Болдвін?
Александр Рей "Алек" Болдвін III - американський актор кіно, телебачення та озвучування, комік, кінорежисер і письменник. Лауреат премій "Золотий глобус" і "Еммі", а також номінант на "Оскар" і "Тоні", повідомляє портал "Вікіпедія".
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