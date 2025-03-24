"Хочеться жити": російського актора Михайла Єфремова звільнили з колонії достроково

У суді Єфремов заявив, що більше не питиме і ніколи не сяде за кермо.

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Михайло Єфремов / колаж: Главред, фото: Вікіпедія, t.me/mash

Коротко:

Єфремов усе переосмислив у колонії

Актор потребує лікування

Єфремов отримає роботу в кіно

61-річному російському акторові Михайлу Єфремову, засудженому за ДТП 2020 року, схвалили умовно-дострокове звільнення. Відповідне рішення виніс Олексіївський суд Бєлгородської області. Про це повідомляє Telegram-канал Mash.

Зазначають, що на засіданні Єфремов просив випустити його за УДЗ за станом здоров'я: за останні пів року актора тричі обстежував лікар-пульмонолог. За словами медика, ув'язненого необхідно терміново лікувати.

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Про те, що Михайло Єфремов подав клопотання про УДЗ, стало відомо 26 лютого.

На засіданні в суді Єфремов заявив, що більше не питиме і ніколи не сяде за кермо. За словами артиста, він усе усвідомив і не було жодного дня, коли він не думав про свій гріх. Єфремов також зазначив, що все переосмислив у колонії, там же відбулася переоцінка його цінностей.

"Головний мій ворог - це алкоголь. І я виключаю його зі свого життя... Хочеться жити, але жити по-іншому. У мене негаразди зі здоров'ям. І я потребую продовження лікування в спеціалізованих установах", - заявив Михайло Єфремов.

Актор зізнався, що в колонії фарбував, прибирав сміття, знімав кіно і навіть займався КВК, але сумує за професією і хоче приносити користь суспільству.

На засіданні в суді прокурор заявив, що актор Єфремов спокутував свою провину за смертельну ДТП і готовий вийти на волю за УДЗ. Прокурор зазначив, що підсудний виправився, мета кримінального покарання досягнута, тому він схвалив клопотання про умовно-дострокове звільнення. Водночас прокурор нагадав про заборону на керування транспортом терміном на три роки після звільнення актора.

Стало також відомо, що Єфремов, який звільнився за УДЗ, отримає роботу. Уже з січня режисери почали робити проби з ним. Для цього вони приїжджали до нього в колонію. Графік зйомок уже частково розплановано з ним до 2027 року.

Артист, який грав в "Антикилері", "Солдатах" та інших російських фільмах та серіалах, до "п'яної" ДТП не підтримував політику Путіна. 2014 року він засудив окупацію Криму, а 2015 року потрапив до "Білого списку" Мінкульту України, куди вносили прізвища культурних діячів, які не підтримують режим Кремля.

Також Єфремов критикував Путіна та читав вірші у рамках проекту "Громадянин поет", в яких його висміював. Тоді актора вважали опозиціонером.

Однак пізніше Єфремов виправдався через висміювання Путіна.

"Я не маю відношення до опозиції, не маю відношення до політики. Нічого не маю проти особистості Путіна. Чому я маю погано ставитися до людини, яка нас годує - нас, людей мистецтва, діячів кіно... Я артист, клоун, а не опозиціонер. Це моя робота", - передавав слова Єфремова його адвокат.

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За що отримав термін Єфремов:

Нагадаємо, 8 червня 2020 року російський актор Михайло Єфремов у стані алкогольного сп'яніння врізався в авто росіянина Сергія Захарова. У результаті Захаров помер від отриманих у ДТП травм.

21 і 22 жовтня в Москві відбулося слухання за апеляцією Єфремова. У своєму останньому слові Єфремов попросив скасувати ув'язнення.

Московський міський суд за результатами розгляду апеляції скоротив Єфремову термін ув'язнення в колонії з 8 років до 7,5 після виплати компенсації потерпілим у залі суду.

Актора відправили проходити покарання до виправної колонії №4 Бєлгородської області.

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