Рус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Stars

Ще один хлопчик пішов у відставку: Мадонна покинула 28-річного коханого

Анна Підгорна
13 листопада 2024, 00:25
184
Мадж не впадає у відчай знайти своє кохання і точно знає, чого варта.
Мадонна, Аким Моррис
Мадонна покинула Акіма Морріса, з яким зустрічалася з липня / колаж: Главред, фото: instagram.com/madonna

Коротко:

  • Мадж зустрічалася з колишнім спортсменом близько трьох місяців
  • Інсайдери розповіли, чому співачка покинула партнера, який молодший за неї на 38 років

Поп-легенда Мадонна знову готова пуститися на пошуки кохання - 66-річна співачка розпрощалася зі своїм 28-річним бойфрендом Акімом Моррісом. Їхній роман був стрімким і дуже пристрасним, але "згорів" так само швидко, як і спалахнув.

Про Мадонну і Морріса, як про пару, почали говорити в липні 2024 року. Колишній футболіст всюди невідривно слідував за своєю зірковою коханою, багато часу проводив з її сім'єю.

відео дня

Однак після Геловіна пара раптово розійшлася - на святковій вечірці вони ще були разом, а незабаром інсайдери почали говорити про те, що Мадж знову самотня. Про це повідомляє видання The Mirror.

Мадонна і Акім розійшлися мирно, без взаємних образ. У близькому оточенні кажуть, що каменем спотикання між партнерами стала велика різниця у віці - вони з різних епох. До того ж Морріс не надто ретельно приховував, що поглядає по сторонах на більш молодших дам.

Голлівуд - останні новини:

Раніше Главред наводив фрагменти інтерв'ю Джонні Деппа, в якому актор уперше за останні два роки зізнався, чи пробачив своїй колишній дружині Ембер Герд наклеп, який ледь не знищив його кар'єру.

Також дружина Брюса Вілліса, модель і акторка Емма Гемінг, уперше розповіла, з чого почалася його деменція. Вона назвала перший симптом невиліковної хвороби, який оточення актора довгий час просто не помічало.

Читайте також:

Хто така Мадонна?

Мадонна (Мадонна Луїза Чікконе) - американська співачка, автор-виконавець, танцівниця й акторка. З 1980-их носить негласний титул "королеви поп-музики". Потрапила до Книги рекордів Гіннесса, як найбільш комерційно успішна виконавиця в історії. Володарка семи "Греммі" (1998 року забрала одразу три нагороди) і двох "Золотих глобусів". Внесена до "Зали слави рок-н-ролу". З початку музичної кар'єри 1979 року випустила 14 альбомів і 93 сингли.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Мадонна шоу-бізнес новини шоу бізнесу
Реклама
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Мільярди доларів на оборону: у США назвали суму, що залишилася на допомогу Україні

Мільярди доларів на оборону: у США назвали суму, що залишилася на допомогу Україні

00:45Світ
Загроза наступу РФ на Запоріжжі: в РНБО зробили важливу заяву

Загроза наступу РФ на Запоріжжі: в РНБО зробили важливу заяву

00:09Україна
В Україну повертаються графіки відключень світла: кого зачепить в першу чергу

В Україну повертаються графіки відключень світла: кого зачепить в першу чергу

23:25Україна
Реклама

Популярне

Більше
Можуть полетіти понад 100 ракет, РФ хоче знищити розподільчі потужності АЕС - Коваленко

Можуть полетіти понад 100 ракет, РФ хоче знищити розподільчі потужності АЕС - Коваленко

Чоловік розкопав задній сад свого 450-річного будинку і знайшов справжній скарб

Чоловік розкопав задній сад свого 450-річного будинку і знайшов справжній скарб

17-річні повинні прийти у ТЦК: що від них хочуть

17-річні повинні прийти у ТЦК: що від них хочуть

Будуть йти мокрий сніг і льодяний дощ: які області накриє небезпечна погода

Будуть йти мокрий сніг і льодяний дощ: які області накриє небезпечна погода

Власниця ритуальної фірми "Петро Великий" Ландар повідомила, що їй погрожують вбивством

Власниця ритуальної фірми "Петро Великий" Ландар повідомила, що їй погрожують вбивством

Останні новини

01:30

Творець "Леона" і "П'ятого елемента" Люк Бессон візьме участь у форумі в Москві

01:00

І в вогонь, і в воду: астрологи назвали ТОП-4 найвідданіших знаків зодіаку

00:45

Мільярди доларів на оборону: у США назвали суму, що залишилася на допомогу Україні

00:25

Ще один хлопчик пішов у відставку: Мадонна покинула 28-річного коханого

00:09

Загроза наступу РФ на Запоріжжі: в РНБО зробили важливу заяву

Якщо РФ виведе з ладу дві АЕС, тоді можливий блекаут, ремонт займе 1-2 тижні - КорольчукЯкщо РФ виведе з ладу дві АЕС, тоді можливий блекаут, ремонт займе 1-2 тижні - Корольчук
12 листопада, вівторок
23:54

Королівський біограф розсекретив останні слова королеви Єлизавети II

23:47

Загроза арешту за ордером МКС: стало відомо, хто поїде до Бразилії замість Путіна

23:31

"Світ тісний": Дорофєєва і Дантес зустрілися вперше за довгий час

23:25

В Україну повертаються графіки відключень світла: кого зачепить в першу чергу

Реклама
22:59

"Калібри" завантажили на борт: у ВМС попередили про загрозу ракетного удару РФ

22:46

Простий тест, який допоможе у виборі партнера: який танець вам до душі більше

22:35

На місці удару пожежа: ЗСУ уразили важливу ціль в Бєлгородській області - деталі

22:31

"Я ж у вас одна": Алла Пугачова жорстко поставила на місце російський шоу-бізнес

21:54

Два масовані залпи: названо головні цілі ракетних ударів РФ по Україні

21:53

РФ могла накопичити півтори тисячі ракет, готуючись до наступу: військовий зробив заяву

21:47

Колишня дружина Узєлкова прийняла рішення і зробила заяву - деталі

21:42

Сестра путіністки Шукшиної розповіла, як та обібрала їхню матір "до нитки"

21:33

"Це реальна загроза": глава генштабу Польщі не виключає нападу Росії

21:27

На українців можуть чекати серйонзні відключення світа: названо головну умову

21:05

Меланія Трамп грубо обійшлася з Джилл Байден: що сталося

Реклама
20:59

Великій Британії доведеться відправити війська в Україну: Джонсон назвав умову

20:52

"Впала, як сніг на голову": вагітна зірка "Кріпосної" розповіла про розлучення

20:52

РФ збирає резерви та готує прорив: у ЗСУ назвали "гарячі" напрямки

20:44

Переведення військових через "Армія+": як це буде відбуватись - Зеленський

20:40

"Ситуація все більш напружена": лейтенант ЗСУ - про наступ РФ на Запоріжжі

20:17

"Все веде до перемир'я": експерт назвав термін, коли закінчиться війна в Україні

20:15

Від мишей і сліду не залишиться: які 2 інгредієнти допоможуть позбутися гризунів назавждиВідео

19:54

Арнольд Шварценеггер втретє став дідусем

19:50

У ГУР відповіли на фейк щодо "зриву операції" з перегону вертольота Мі-8 РФ

19:45

Дивно, але геніально: для чого потрібно заливати батареї водою кожного місяця

19:39

Засипатиме снігом та буде ожеледиця: у областях оголосили штормове попередження

19:10

Це буде страшний сон Путіна: що задумали Маск і Трамп

18:58

Нерозгадана загадка цілого століття: чи треба насправді солити салат "Олів'є"

18:56

Угрупування РФ в 2 областях під загрозою: нові деталі удару по арсеналу РФ

18:51

Загроза відключень через обстріли підстанцій АЕС: експерт про найгірший сценарій

18:18

Витекло 15 мільйонів кубометрів води: наслідки підриву Курахівської дамби

18:02

Ліквідація МСЕК: в уряді розповіли, як працюватиме нова система

18:00

"Сорі, Бацька": Дуда неочікувано "плюнув" в Лукашенка - що зробив лідер Польщі

17:37

Чому не можна гортати телефон, сидячи у туалеті: лікар назвав серйозну причину

17:31

Ворог "профукав" наступ: через втрати РФ плани Путіна не мають успіху - експерт

Реклама
17:19

Загроза для АЕС: для чого в Україні вводять превентивні відключення світла

17:16

Віддадуть останнє: 5 найщедріших знаків зодіаку

17:11

Павло Поляруш, біографія, фото, інформація про ТОП-менеджера НБУ Поляруша Павла досьє

17:10

Треба знайти Y серед X за 4 секунди: непроста загадка для найрозумніших

17:07

У Києві в ТЦК знайшли чоловіка з простреленою головою: що відомо

16:58

Чим закінчиться "Реванш": зірка серіалу розкрив інтригу фінальних серій

16:30

Усі дивани залишаться цілі: 2 найкращі способи, як власноруч зробити дряпку для котівВідео

16:20

Хороша новина для воїнів: уряд запроваджує прозорий механізм переведення в армії

16:04

Скільки цукру в столовій ложці: простий спосіб вимірювання без ваг

16:03

Лихі відключення до кінця зими: за яких умов українцям запасатись генераторами

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Операція в Курській області
США обговорюють з Україною цілі операції на КурщиніТисячі росіян у котел: Україна готує оточення ворога в Курській областіВ операції під Курськом іще все попереду: полковник СБУ дав прогноз
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річЯка помилка під час поливу рослин може їх вбити
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп Таро
Персони
Володимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир Зеленський новости
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Війна з Росією
Військова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за Авдіївку
Цікаве
Українська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою Луценко
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти