Ще один хлопчик пішов у відставку: Мадонна покинула 28-річного коханого

Мадж не впадає у відчай знайти своє кохання і точно знає, чого варта.

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Мадонна покинула Акіма Морріса, з яким зустрічалася з липня / колаж: Главред, фото: instagram.com/madonna

Коротко:

Мадж зустрічалася з колишнім спортсменом близько трьох місяців

Інсайдери розповіли, чому співачка покинула партнера, який молодший за неї на 38 років

Поп-легенда Мадонна знову готова пуститися на пошуки кохання - 66-річна співачка розпрощалася зі своїм 28-річним бойфрендом Акімом Моррісом. Їхній роман був стрімким і дуже пристрасним, але "згорів" так само швидко, як і спалахнув.

Про Мадонну і Морріса, як про пару, почали говорити в липні 2024 року. Колишній футболіст всюди невідривно слідував за своєю зірковою коханою, багато часу проводив з її сім'єю.

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Однак після Геловіна пара раптово розійшлася - на святковій вечірці вони ще були разом, а незабаром інсайдери почали говорити про те, що Мадж знову самотня. Про це повідомляє видання The Mirror.

Мадонна і Акім розійшлися мирно, без взаємних образ. У близькому оточенні кажуть, що каменем спотикання між партнерами стала велика різниця у віці - вони з різних епох. До того ж Морріс не надто ретельно приховував, що поглядає по сторонах на більш молодших дам.

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Хто така Мадонна? Мадонна (Мадонна Луїза Чікконе) - американська співачка, автор-виконавець, танцівниця й акторка. З 1980-их носить негласний титул "королеви поп-музики". Потрапила до Книги рекордів Гіннесса, як найбільш комерційно успішна виконавиця в історії. Володарка семи "Греммі" (1998 року забрала одразу три нагороди) і двох "Золотих глобусів". Внесена до "Зали слави рок-н-ролу". З початку музичної кар'єри 1979 року випустила 14 альбомів і 93 сингли.

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