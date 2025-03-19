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Зірка "Голодних ігор" стала мамою - ЗМІ

Анна Підгорна
19 березня 2025, 01:30
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Дженніфер Лоуренс "застукали" на побаченні з чоловіком.
Дженніфер Лоуренс
Дженніфер Лоуренс народила - акторку зняли без живота / колаж: Главред, фото: imdb.com

Стисло:

  • Дженніфер Лоуренс оголосила про вагітність у жовтні 2024-го
  • Це друга дитина акторки та її обранця

Американська акторка Дженніфер Лоуренс, відома участю в кінофраншизах "Голодні ігри" та "Люди Ікс", вдруге стала мамою. Про це повідомляє Daily Mail із посиланням на свіжі фото зірки, яку зняли під час прогулянки папараці.

У жовтні 2024 року представники Лоуренс оголосили, що вона та її чоловік, директор художньої галереї Кук Мароні, готуються до появи другої дитини - з округлим животиком вона стала частіше з'являтися на публіці. У середині березня 2025 року Дженніфер потрапила в об'єктиви під час прогулянки Нью-Йорком, і на фото стало видно, що акторка без ознак вагітності та вже повертається в допологову форму.

відео дня

Варто зазначити, що Дженніфер Лоуренс і Кук Мароні поки не робили офіційних заяв ні про народження другої дитини, ні про її стать, ім'я тощо.

Лоуренс і Мароні познайомилися 2018 року, а вже 2019-го одружилися. У лютому 2022 року на світ з'явився первісток пари - син на ім'я Сай. До народження сина Дженніфер перенесла два викидні.

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Голлівуд - останні новини:

Раніше Главред розповідав, що старший син Шерон Стоун, 24-річний актор-початківець Роен Джозеф Стоун, повторив мамину сцену з фільму "Основний інстинкт".

Також голлівудський актор і комік Адам Сендлер, який прийшов на церемонію нагородження "Оскар-2025" у худі та шортах, потролив президента США Дональда Трампа.

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Хто така Дженніфер Лоуренс

Дженніфер Лоуренс - американська акорка і продюсерка. Відома своїми ролями у франшизних бойовиках і незалежних драмах. Збори фільмів з її участю склали понад 6 мільярдів доларів. У 2015 і 2016 роках була визнана найбільш високооплачуваною акторкою світу.

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