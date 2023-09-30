Пофарбував свою шевелюру в чорний колір: Мішина показала 11-річного сина в новому іміджі

Актриса Ксенія Мішина прийшла в ранковий ефір з 11-річним сином Платоном. І артистка приголомшила зміною іміджу свого сина.

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Платон, син Ксенії Мішиної, зіграв першу роль в серіалі / колаж Главред, фото Instagram

Відома українська актриса Ксенія Мішина прийшла в ранковий ефір каналу "1+1" разом з 11-річним сином Платоном ‒ і, виявляється, хлопчикові пофарбували волосся (з русявого в чорні).

Як каже його зіркова мати, Платон отримав свою першу роль - в серіалі. І хлопчина зіграє кримського татарина на ім'я Фікрет.

Хлопчик зізнався, що роль йому далася легко. А Мішина каже, що раніше син і не думав про акторську кар'єру і неохоче ходив на кастинги.

"Для цієї ролі потрібно було трохи пофарбуватися, щоб відповідати ролі, він кримський татарин, його звуть Фікрет. Там така дуже цікава історія, він там хакер і тіктокер. Ми якось не очікували, що таке в його житті станеться. Але йому дуже подобається. Спочатку він говорив: "Ні, ні. Це не моє. Я не хочу". Я кілька разів водила його на якісь кастинги. Він казав: "Ні". А тут склалося все швидко і відразу сказали: "давайте спробуємо. Так, ми розуміємо, що це перший досвід, але ми готові нести за це відповідальність, давайте будемо займатися, ось вам коуч. Тому що ми хочемо спробувати хлопчика", – розповіла актриса.

Нагадаємо, відео того, як система ППО в Києві відбиває ракетну атаку російських окупантів в ніч на 16 травня, з'явилося в соцмережах екс-дружини Київського наркодилера Юрія Чернецького співачки Інни Воронової і актриси Ксенії Мішиної.

При цьому Воронова на відео навіть повідомила свою локацію. Мішина цього робити не стала, але від хейта це її не врятувало.

Намагаючись захиститися від хейтерів, актриса звернула їхню увагу - мовляв, у Києві продовжують працювати онлайн-камери, на яких "видно абсолютно все, що відбувалося".

"Я дуже відповідально ставлюся до всього, що публікую, оскільки розумію, наскільки будь-яка інформація може мати значення. Я публікую подібні відео, тому що це наше життя! І ми повинні про це говорити, кричати, не забувати. Всі повинні бачити і пам'ятати, що війна триває і ракети літають", – підкреслила Мішина.

Пізніше актриса публічно вибачилася за свою поведінку.

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