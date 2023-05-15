Зірку серіалу Емілі у Парижі пограбували на 3 мільйони гривень

Англо-американська акторкаа, зірка гучного серіалу Емілі в Парижі, Лілі Коллінз стала жертвою зухвалого пограбування в Лос-Анджелесі.
Артистка вирушила на відпочинок в спа-салон одного з кращих готелів Західного Голлівуду. Особисті гаджети і коштовності вона залишила в камері схову, яку виявила відкритою і порожньою по поверненню.
Поліцейські, які прибули на місце злочину, засвідчили крадіжку, проте зазначили, що слідів злому в комірці, де знаходилися особисті речі Коллінз, виявлено не було. Вони відкрили справу про випадок пограбування, яке було класифіковано, як "таке, о перевищує суму 10 тис. доларів". Про це повідомляє DailyMail.
Серед вкрадених речей значиться і обручка акторки, інкрустована рожевим діамантом. Вона отримала її в подарунок від режисера Чарлі Макдауелла у вересні 2020 року, і за якого вийшла заміж через рік.
Акторка вважає каблучку безцінною, проте експерти таблоїду припускають, що вартість коштовності може перевищувати 65 тис.фунтів стерлінгів (понад 3 млн. гривень).
Раніше стало відомо, що українська топ-модель Алла Костромічова вагітна вдруге. Манекенниця показала значний животик в розкішному образі.
Також донька Джонні Деппа і Ванесси Параді Лілі-Роуз Депп вперше розповіла про своє нове любовне захоплення, і продемонструвала пристрасний поцілунок з обраницею.
Інші новини: