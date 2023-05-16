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"Будем скандалити": Кондратюк розповів про конфлікт з Винником, який майже дійшов до суду

Альона Вороніна
16 травня 2023, 09:27 оновлено 16 травня, 10:07
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Ведучий розповів історію про конфлікт зі співаком, який майже дійшов до суду. Але команда Винника відкликала позов, заявивши, що погарячкувала.
Олег Винник, Игорь Кондратюк
Кондратюк згадав, як мало не судився з Винником/колаж: Главред, фото: Instagram Винник, скрін

Ведучий і продюсер Ігор Кондратюк розповів історію, як у нього виник конфлікт з Олегом Винником, який майже дійшов до суду. Двоє відомих людей не судилися лише тому, що в останній момент команда Винника відкликала позов.

Цю історію Кондратюк пригадав, беручи участь у новому випуску STAND UP BATTLE подкаст. Він зазначив, що конфлікт виник після того, як ведучий публічно розповів одну історію, яка нібито пов’язувала його зі співаком, а команда Винника звинуватила його у поширенні неправдивої інформації.

Кондратюк пригадав, як він розповів в одному з випусків "Караоке на Майдані" про те, що колись давно до його офісу підійшов "молодий русявий хлопчисько" і заявив про бажання потрапити у відомий музичний конкурс "Шанс". Кондратюк тоді нібито впізнав у цьому хлопцеві Олега Винника.

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"Я кажу: "Так легко все не відбувається. Ти можеш прийти до мене на "Караоке на Майдані". Хто ти такий?". По-моєму, він сказав, що він Олег Винник. Дав мені диск з виступами. Чому я думаю, що це був Винник? Тому що він далі сказав легенду, яка збіглася з його біографією. Він сказав: "Я зараз працюю в Німеччині, співаю в мюзиклах", – розповів Кондратюк.

Цю історію ведучий розповів в одному з випусків "Караоке на Майдані", і ще й від себе додав "байку", нібито він попросив тоді Винника написати пісню "Щастя" і лиш тоді приходити на шоу. Після того, як ця історія прозвучала в ефірі, йому надійшов дзвінок від адвоката про те, що співак продав проти нього позов до суду за поширення неправдивої інформації.

Кондратюк згадав, що це було перед першим концертом Винника у Палаці "Україна". Тоді, за словами ведучого, він зрозумів, що такий піар буде усім вигідним. І він заявив адвокату Винника "Будемо скандалити!".

Після цього Кондратюк навіть заявляв адвокатам співака, що знайде диск Винника, який той йому нібито приніс під час зустрічі, щоб довести свою правоту. Диск ведучий так і не знайшов, але до того часу адвокати Винника уже відкликали позов, сказавши, що погарячкували.

Раніше легендарний український продюсер і телеведучий Ігор Кондратюк згадав, як до нього близько двадцяти років тому на шоу "Караоке на Майдані" приходив Віктор Янукович ‒ у майбутньому президент-втікач, а тоді прем'єр-міністр.

Нагадаємо, Кондратюк розповів, що думає про втікача Влада Яму. Ведучий зізнався, що не засуджує Влада Яму за втечу з України під час війни.

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Ігор Кондратюк Олег Винник
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