Ксенія Мішина вибачилася перед українцями за те, що виклала в Мережу відео роботи ППО в Києві

Ксенія Мішина вибачилася перед українцями за скандал, пов'язаний з тим, що вона виклала в Мережу відео роботи Київської системи ППО.

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Ксенія Мішина / колаж Главред, фото ua.depositphotos.com і скріншот з відео

Українська актриса Ксенія Мішина після гучного скандалу в Мережі, в який потрапила після того, як зняла на відео роботу ППО в Києві в ніч на 16 травня, вирішила вибачитися перед українцями. Про це вона написала на свій сторінці в соціальній мережі Instagram.

Актриса каже - вона визнає помилку і шкодує, що розгнівала шанувальників своїм постом.

"І я не можу сказати, що це безпричинно. Хоча в моєму випадку на відео було знято тільки небо Києва, але чи важливо взагалі вже про це говорити? Думаю, ні! Тому що є люди, і є факт, який, безумовно, не має виправдань", – написала актриса.

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Мішана також підкреслила, що дуже любить свою країну і українців.

"Але якщо люди і країна допустили думку, що я можу бути зрадником, то я відповідаю – це не так! Єдине, що можу сказати: я живу тут, щодня медитую під українським небом, намагаюся, як і всі, проживати великі стреси, допускаю помилки, але безмежно люблю свою країну і своїх людей", – підсумувала вона.

Нагадаємо, відео того, як система ППО в Києві відбиває ракетну атаку російських окупантів в ніч на 16 травня, з'явилося в соцмережах екс-дружини Київського наркодилера Юрія Чернецького співачки Інни Воронової і актриси Ксенії Мішиної.

При цьому Воронова на відео навіть повідомила свою локацію. Мішина цього робити не стала, але від хейта це її не врятувало.

Намагаючись захиститися від хейтерів, актриса звернула їхню увагу - мовляв, у Києві продовжують працювати онлайн-камери, на яких "видно абсолютно все, що відбувалося".

"Я дуже відповідально ставлюся до всього, що публікую, оскільки розумію, наскільки будь-яка інформація може мати значення. Я публікую подібні відео, тому що це наше життя! І ми повинні про це говорити, кричати, не забувати. Всі повинні бачити і пам'ятати, що війна триває і ракети літають", – підкреслила Мішина.

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