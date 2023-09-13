"Поставив і знімай. Всі пускають слину": Денисенко висловилася, чи конкурує з Мішиною

Наталка Денисенко в інтерв'ю Маші Єфросиніній зізналася, що у неї є подруги-актриси, з якими вона пробувалася на одні ролі.

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Наталка Денисенко каже, що поки у неї Ксенія Мішина роль не відводила з-під носа / колаж Главред, фото УНІАН

Відома актриса дубляжу і серіалів Наталка Денисенко під час розмови з Машею Єфросиніною зізналася, що у неї є подруги-актриси, з якими вона пробувалася на одні ролі.

"Ксенія Мішина - це один типаж, а я зовсім інший. На неї дивишся і все. Їй нічого непотрібно робити. Поставив і знімай. Всі пускають слину. А мені вже потрібно щось зіграти", - зазначила Денисенко.

Правда, каже Денисенко, поки у неї Мішина роль не відводила з-під носа.

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"А було таке, що її стверджували на твою роль?", - запитала Єфросиніна. "Ні. Але є подруги, з якими пробувалися на одні ролі. І дружимо. Тому що вибір йде, не тому що твоя подруга сказала, що ти гірше, а вона — краще. А тому що вона краще спробувала на цю роль. Якщо вона краще потрапляє в цей типаж, то чому ти будеш на неї ображатися?! Не Свята, але я, наприклад, пробувалася в серіал "Встигнути до 30", там знімається Анна Кошмал і Дарина Петрожицька. Здається на роль Кошмал я пробувалася. І я дивлюся, як її загримували і розумію, що це її на 100% роль", - розповіла актриса.

Нагадаємо, відео того, як система ППО в Києві відбиває ракетну атаку російських окупантів в ніч на 16 травня, з'явилося в соцмережах екс-дружини Київського наркодилера Юрія Чернецького співачки Інни Воронової і актриси Ксенії Мішиної.

При цьому Воронова на відео навіть повідомила свою локацію. Мішина цього робити не стала, але від хейта це її не врятувало.

Намагаючись захиститися від хейтерів, актриса звернула їхню увагу - мовляв, у Києві продовжують працювати онлайн-камери, на яких "видно абсолютно все, що відбувалося".

"Я дуже відповідально ставлюся до всього, що публікую, оскільки розумію, наскільки будь-яка інформація може мати значення. Я публікую подібні відео, тому що це наше життя! І ми повинні про це говорити, кричати, не забувати. Всі повинні бачити і пам'ятати, що війна триває і ракети літають", – підкреслила Мішина.

Пізніше актриса публічно вибачилася за свою поведінку.

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