"Показати, а не розповісти": король Чарльз III зніметься в кіно

Король Великої Британії взяв участь у новому проєкті, який стосується його суспільно важливих інтересів.

Чарльз III у кіно - про що буде фільм із королем Великої Британії / колаж: Главред, фото: instagram.com/theroyalfamily

Коротко:

Британський монарх працює над підвищенням обізнаності про важливість турботи про навколишнє середовище

Для цього Чарльз III вирішив використовувати медіа

Британський король Чарльз III обрав незвичний спосіб звернути увагу на захист довкілля і важливість благодійної діяльності - двох тем, роботі над якими він присвятив більшу частину свого свідомого життя.

2010 року монарх випустив книжку під назвою "Гармонія: новий погляд на наш світ" ("Harmony: A New Way of Looking at Our World"), у якій він розглядає концепцію зміни взаємовідносин людини і природи. Сьогодні ж Чарльз III натхненний новим проєктом - зйомками повнометражного фільму, присвяченого цій темі, повідомляє видання Hello.

Робота над документальною кінострічкою вже розпочалася в Дамфріс-хаусі в Шотландії. Король, за словами інсайдерів із Букінгемського палацу, сповнений ентузіазму від того, що тепер може не тільки розповісти, а й показати, у чому суть його "Гармонії".

"Король із нетерпінням чекає можливості донести концепцію Harmony до нової та міжнародної аудиторії, використовуючи деякі з найкращих творчих талантів на телебаченні. Це шанс "показати, а не розповісти", як ці ідеї можуть змінити людей, місця і, в кінцевому рахунку, планету", - повідомляє джерело.

Хто такий король Чарльз ІІІ Чарльз III - король Сполученого Королівства і ще 14 країн Співдружності націй. Прямий спадкоємець Єлизавети II був Герцогом Корнуольським і Герцогом Розесейським з 1952 року до свого сходження на престол у 2022 році. Як спадкоємець престолу, він очікував його найдовше в історії Великобританії: він був найдовшим принцом Уельським, маючи цей титул з липня 1958 року. Після смерті свого батька Філіпа 9 квітня 2021 року Чарльз також успадкував титул Герцога Единбурзького. Представник Віндзорської династії.

