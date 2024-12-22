Лікування триває: у Букінгемському палаці розкрили правду про рак Чарльза III

Британський монарх упевнено прямує до перемоги над онкологією.

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Чарльз III онкологія - як почувається король Чарльз III / колаж: Главред, фото: instagram.com/theroyalfamily

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Взимку 2024 року королю діагностували рак

Через 10 місяців після оголошення діагнозу інсайдер розкрив подробиці самопочуття монарха

У лютому 2024 року після планової операції на передміхуровій залозі у короля Чарльза III виявили онкологію. Якийсь час монарх перестав виконувати свої публічні обов'язки і зосередився на лікуванні, але у квітні, напередодні річниці своєї коронації, все ж повернувся "в стрій".

Таке швидке відновлення короля, безумовно, вселило в його підданих надію, що справи в Чарльза III вельми непогані. Однак і через 10 місяців його хвороба не відступила.

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Про це повідомляє видання NBC News з посиланням на джерело в Букінгемському палаці. Король Великої Британії справді чудово почувається, але його лікування ще не завершене, і продовжиться у 2025 році.

Інсайдер зазначив, що лікування Чарльза III має позитивну динаміку, рак вдається контролювати. Для повного одужання монарха в його графіку вже заплановані певні терапевтичні процедури.

Хто такий король Чарльз ІІІ / інфографіка: Главред

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Раніше Главред розповідав, що принц Гаррі зробив татуювання на видному місці. Герцог Сассекський пішов на ризикований крок заради Invictus Games, патроном яких він є.

Також джерело, близьке до короля Великої Британії, розкрило спільне хобі Чарльза ІІІ і його дружини, яке дуже зблизило їх. Незвичайним захопленням вони займаються з великим азартом.

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Хто такий король Чарльз ІІІ Чарльз III - король Сполученого Королівства і ще 14 країн Співдружності націй. Прямий спадкоємець Єлизавети II був Герцогом Корнуольським і Герцогом Розесейським з 1952 року до свого сходження на престол у 2022 році. Як спадкоємець престолу, він очікував його найдовше в історії Великобританії: він був найдовшим принцом Уельським, маючи цей титул з липня 1958 року. Після смерті свого батька Філіпа 9 квітня 2021 року Чарльз також успадкував титул Герцога Единбурзького. Представник Віндзорської династії.

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