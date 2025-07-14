Дощі заливатимуть кілька областей: стала відома дата сильних опадів

Дощі з грозами будуть йти у кількох регіонах нашої країни – синоптикиня розповіла, що чого варто бути готовими.

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Погода в Україні - дощі заливатимуть кілька областей/ фото: pixabay.com

Ви дізнаєтеся:

Якою буде погода в Україні 15 липня

Де буде спека до +37 градусів

У яких областях будуть йти дощі з грозами

Погода в Україні у вівторок, 15 липня, буде переважно спекотною у більшості областей. Проте на деякі регіони чекають зміни у погодних умовах – очікуються дощі, а подекуди навіть з грозами.

Про це розповіла синоптикиня Наталія Діденко. Вона повідомила, у яких областях температура повітря підійматиметься до спекотних +37 градусів, а де буде прохолодніше.

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За словами синоптикині, температура повітря 15 липня буде такою:

на півдні й на південному сході України вона становитиме +33…+37 градусів,

на сході +30…+34 градуси,

на півночі +27…+30 градусів,

у центральній частині +28…+33 градуси,

у західних областях +24…+28 градусів.

Погода в Україні 15 липня/ Facebook Діденко

У яких областях будуть йти дощі

Короткочасні дощі з грозами пройдуть у західних областях. Є ймовірність лише вночі та вранці локальних дощів у північній частині України.

"Південь, схід, значна частина центральних областей належатиме тривалий час до сухої спекотної повітряної маси", – зазначила Діденко.

Погода в Україні 15 липня/ meteoprog

Погода в Києві 15 липня

У Києві найближчої ночі та завтра вранці можливий локальний дощ та гроза, проте протягом дня вівторка буде сухо, очікується +28…+30 градусів.

Погода в Києві на два тижні/ meteoprog

Наталія Діденко/ Інфографіка: Главред

Погода в Україні – останні новини

Як раніше повідомляв Главред, було названо дату, коли Україну розжарить до +37. Синоптик поділився прогнозом погоди з 14 до 20 липня.

Нагадаємо, синоптикиня попередила про різкий температурний удар. Синоптикиня поділилась прогнозом погоди на понеділок.

Також раніше повідомлялося, що пекельна спека відступить і повернуться дощі – було названо дату похолодання до +18. Погода у Миколаєві 14 липня буде найтеплішою. Там температура повітря підвищиться до +36 градусів.

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Про персону: Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

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