Дощі заливатимуть кілька областей: стала відома дата сильних опадів

Ви дізнаєтеся:
- Якою буде погода в Україні 15 липня
- Де буде спека до +37 градусів
- У яких областях будуть йти дощі з грозами
Погода в Україні у вівторок, 15 липня, буде переважно спекотною у більшості областей. Проте на деякі регіони чекають зміни у погодних умовах – очікуються дощі, а подекуди навіть з грозами.
Про це розповіла синоптикиня Наталія Діденко. Вона повідомила, у яких областях температура повітря підійматиметься до спекотних +37 градусів, а де буде прохолодніше.
За словами синоптикині, температура повітря 15 липня буде такою:
- на півдні й на південному сході України вона становитиме +33…+37 градусів,
- на сході +30…+34 градуси,
- на півночі +27…+30 градусів,
- у центральній частині +28…+33 градуси,
- у західних областях +24…+28 градусів.
У яких областях будуть йти дощі
Короткочасні дощі з грозами пройдуть у західних областях. Є ймовірність лише вночі та вранці локальних дощів у північній частині України.
"Південь, схід, значна частина центральних областей належатиме тривалий час до сухої спекотної повітряної маси", – зазначила Діденко.
Погода в Києві 15 липня
У Києві найближчої ночі та завтра вранці можливий локальний дощ та гроза, проте протягом дня вівторка буде сухо, очікується +28…+30 градусів.
Погода в Україні – останні новини
Як раніше повідомляв Главред, було названо дату, коли Україну розжарить до +37. Синоптик поділився прогнозом погоди з 14 до 20 липня.
Нагадаємо, синоптикиня попередила про різкий температурний удар. Синоптикиня поділилась прогнозом погоди на понеділок.
Також раніше повідомлялося, що пекельна спека відступить і повернуться дощі – було названо дату похолодання до +18. Погода у Миколаєві 14 липня буде найтеплішою. Там температура повітря підвищиться до +36 градусів.
Вас також може зацікавити:
- Де 3 відмінності між 2 дідусями: лише люди із "зором орла" вгадають за 27 секунд
- Де 2 відмінності між хлопчиками, які граються з котом: загадка на 19 секунд
- Ні в якому разі не викидати: священник сказав, що робити зі старим хрестом з могили
Про персону: Наталія Діденко
Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред