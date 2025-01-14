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"Поставили діагноз": Міддлтон зробила приголомшливу заяву про свій стан

Еліна Чигис
14 січня 2025, 23:16
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Кейт Міддлтон звернулася до шанувальників після відвідування лікарні.
Кейт Міддлтон
Кейт Міддлтон відчуває полегшення / колаж: Главред, фото: instagram.com, принц і принцеса Уельські

Коротко:

  • Кейт Міддлтон відвідала лікарню, в якій лікувалася від раку
  • Принцеса готова повернутися до звичайного життя

Принцеса Кейт Міддлтон у вівторок, 14 січня, побувала в лікарні Royal Marsden Hospital, де лікувалася від раку.

На сторінці принца і принцеси Уельських у соцмережах Кейт повідомила, що у неї настала ремісія

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"Я щиро дякую всім тим, хто тихо йшов поруч зі мною і Вільямом, коли ми долали все", - написала принцеса.

Також Міддлтон подякувала лікарям лікарні, адже вважає, що вони зробили більше, ніж могли.

'Поставили діагноз': Міддлтон зробила приголомшливу заяву про свій стан
Кейт Міддлтон / інфографіка: Главред

"Це полегшення, що зараз я перебуваю в ремісії, і я зосереджена на одужанні. Кожен, кому поставили діагноз рак, знає, що потрібен час, щоб звикнути до нової реальності. Однак я з нетерпінням чекаю насиченого року. Потрібно багато чого чекати. Дякую всім за постійну підтримку", - заявила Кейт.

Кейт Міддлтон - останні новини за темою

Раніше стало відомо, який вигляд мала друга весільна сукня Кейт Міддлтон. Широка публіка бачила лише одне вбрання принцеси, однак для приватної вечірки з нагоди одруження Кетрін підібрала інший лук.

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Також, як повідомляв Главред, джерело з оточення принца і принцеси Уельських розповіло, як змінилися стосунки в їхньому шлюбі на тлі онкології і складного лікування Кетрін.

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Хто така Кейт Міддлтон

Кетрін Міддлтон або принцеса Уельська - дружина спадкоємця британського престолу принца Уельського Вільяма. Після весілля отримала офіційний титул Її королівська високість герцогиня Кембриджська Кетрін. 29 квітня 2011 року Кетрін вийшла заміж за онука британської королеви Єлизавети II і другого в черзі на британський престол, принца Вільяма. Вінчання відбулося у Вестмінстерському абатстві в Лондоні, на яке було запрошено 1900 осіб. Пара виховує трьох дітей: принца Джорджа, принцесу Шарлотту і принца Луї.

До речі, останніми роками Кейт Міддлтон набирає більшої популярності у своїх підданих, а також вплив, який, за деякими даними, дратує самого короля Великої Британії Чарльза III.

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