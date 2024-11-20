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Меган просто оскаженіє: принц Гаррі зробив татуювання на видному місці

Анна Підгорна
20 листопада 2024, 22:07
37
Герцог Сассекський пішов на таку жертву заради Ігор нескорених.
принц Гаррі
Принц Гаррі новини - відомий співак набив принцу Гаррі татуювання / колаж: Главред, фото: instagram.com/invictusgames25

Читайте більше:

  • Коли і де відбудуться Ігри нескорених у 2025 році
  • Хто та як змусив принца Гаррі зробити татуювання
  • Що "набив" принц

2014 року з ініціативи британського принца Гаррі почали проводитися Ігри нескорених (Invictus Games) - змагання, аналогічні Паралімпіаді, участь у яких беруть військові ветерани та чинні військовослужбовці, що були пораненими або стали інвалідами на службі.

Щороку Ігри приймає нова країна. У 2025 році Invictus Games відбудуться в Канаді, містах Ванкувер та Вістлер, з 6 по 17 лютого. І поки до їхнього початку ще цілих три місяці, їхній засновник принц Гаррі займається організаційними питаннями.

відео дня

У цій непростій справі не обходиться без курйозів. Так, для того, щоб популярний співак Jelly Roll (Джейсон Бредлі ДеФорд) погодився виступити на Іграх, герцогу Сассекському довелося дозволити артисту зробити йому татуювання. Спершу принц був проти цієї затії, але пізніше все-таки здався.

Джеллі Ролл нібито набив на шиї не тільки слоган змагання "I am" (з англ. - "Я!"), а й своє ім'я, чим довів принца Гаррі до сказу.

Звісно все це виявилося просто кумедним жартом: відео нетривіальної сценки за участю британського принца та американського співака з'явилося на офіційній сторінці Invictus Games в Instagram.

Принц Гаррі
Принц Гаррі новини - відомий співак набив принцу Гаррі татуювання / instagram.com/invictusgames25

Британська королівська сім'я - останні новини:

Раніше Главред повідомляв, що принц Вільям і Кейт Міддлтон публічно пішли на примирення з принцом Гаррі. Саме так королівські експерти оцінили широкий жест Уельських по відношенню до бунтівного герцога Сассекського.

Також Кейт Міддлтон зробила офіційну заяву про свою боротьбу з раком. Принцеса Уельська дев'ять місяців боролася зі страшною недугою і підвищеною увагою громадськості до свого здоров'я.

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Хто такий принц Гаррі

Принц Гаррі, герцог Сассекський - є п'ятим у списку спадкоємців британського престолу. Одружений з 2018 року на американській актрисі Меган Маркл, яка в 2019 році народила сина Арчі, а в 2021 році дочку Лілібет. У 2020 році Гаррі і Меган склали з себе обов'язки, пов'язані з королівською сім'єю, і переїхали в США, повідомляє Вікіпедія.

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