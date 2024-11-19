Одержимі: у Чарльза і Камілли є спільне хобі, яке зблизило їх

Ви дізнаєтеся:
- Чим одержимі Чарльз і Камілла
- Що роблять зі знахідкою
Король Чарльз і королева Камілла мають спільне хобі, яке зблизило їх протягом багатьох років - полювання на гриби.
Том Паркер Боулз, британський ресторанний критик і пасинок монарха, розповів у своїй новій книзі "Кулінарія і корона", що пара "сильно змагається" за свою здобич. Він зазначив, що лісові гриби "є для пари чимось на зразок одержимості", і вони часто намагаються перехитрити один одного.
"Вони називають це "тихим полюванням", - пояснив Паркер Боулз Fox News Digital. "В Італії та в багатьох місцях по всьому світу врожай лісових грибів просто приголомшливий. У Шотландії, на початку осені, ви отримуєте найдивовижніші гриби. Ви отримуєте ці прекрасні, красиві, м'ясисті гриби. Ви отримуєте лисички, які яскраво-жовті й пахнуть як абрикоси - вони просто дуже смачні".
"Лісові гриби - це свого роду одержимість, оскільки Карл III і королева Камілла дуже сильно змагаються за свою здобич", - Том Паркер Боулз, автор книги "Кулінарія і корона".
"І ми вирушаємо на пошуки", - поділився 49-річний чоловік. "Король - великий міколог, або експерт з грибів. Тож вони йдуть зі своїми кошиками окремо, і вони доволі конкурують... вони обидва дуже гарні. І, звісно, їх завжди відносять прямо на кухню, і ми їмо їх із пастою", - розповідає він.
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Хто такий король Чарльз ІІІ
Чарльз ІІІ - король Сполученого Королівства та ще 14 країн Співдружності націй. Прямий спадкоємець Єлизавети II був Герцогом Корнуольським і Герцогом Розесейським з 1952 року до свого сходження на престол 2022 року. Як спадкоємець трону, він очікував на нього найдовше в британській історії: він був принцом Уельським найдовше, маючи цей титул з липня 1958 року. Після смерті свого батька Філіпа 9 квітня 2021 року Чарльз також успадкував титул Герцога Единбурзького. Представник Віндзорської династії.
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