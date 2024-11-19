Одержимі: у Чарльза і Камілли є спільне хобі, яке зблизило їх

Близьке джерело розповіло, що Чарльз і Камілла справжні азартні суперники.

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Король Чарльз і королева Камілла колишні мисливці / колаж: Главред, фото: instagram.com/theroyalfamily/

Ви дізнаєтеся:

Чим одержимі Чарльз і Камілла

Що роблять зі знахідкою

Король Чарльз і королева Камілла мають спільне хобі, яке зблизило їх протягом багатьох років - полювання на гриби.

Том Паркер Боулз, британський ресторанний критик і пасинок монарха, розповів у своїй новій книзі "Кулінарія і корона", що пара "сильно змагається" за свою здобич. Він зазначив, що лісові гриби "є для пари чимось на зразок одержимості", і вони часто намагаються перехитрити один одного.

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"Вони називають це "тихим полюванням", - пояснив Паркер Боулз Fox News Digital. "В Італії та в багатьох місцях по всьому світу врожай лісових грибів просто приголомшливий. У Шотландії, на початку осені, ви отримуєте найдивовижніші гриби. Ви отримуєте ці прекрасні, красиві, м'ясисті гриби. Ви отримуєте лисички, які яскраво-жовті й пахнуть як абрикоси - вони просто дуже смачні".

"Лісові гриби - це свого роду одержимість, оскільки Карл III і королева Камілла дуже сильно змагаються за свою здобич", - Том Паркер Боулз, автор книги "Кулінарія і корона".

"І ми вирушаємо на пошуки", - поділився 49-річний чоловік. "Король - великий міколог, або експерт з грибів. Тож вони йдуть зі своїми кошиками окремо, і вони доволі конкурують... вони обидва дуже гарні. І, звісно, їх завжди відносять прямо на кухню, і ми їмо їх із пастою", - розповідає він.

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