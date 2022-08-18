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Таїсія Повалій потрапила на концерт Кобзона з українською Черемшиною на вустах

18 серпня 2022, 18:57

Запроданка продовжує експлуатувати українську культуру в корисливих цілях.

Таїсія Повалій
Таїсія Повалій виконала пісню Черемшина українською мовою / instagram.com/tpovaliyofficial

Зрадниця України і звання Народної артистки Таїсія Повалій не вгамовується, і продовжує колесити по країні-агресору, виконуючи українські пісні.

Цього разу вона зазіхнула на Черемшину. Її співачка-запроданка виконала українською мовою в Новосибірську. Концерт проходив у рамках всеросійського туру, присвяченого 85-річчю Кобзона.

Відео виконання Повалій української пісні з'явилося на одному з фан-акаунтів артистки в Instagram.

Примітно, що співачка, незважаючи на те, що продовжує заробляти криваві гроші в РФ на українських піснях, свою батьківщину, охоплену війною, жодного разу не згадала ні в соціальних мережах, ні під час гастролей.

Раніше завзятий путініст і російський актор Володимир Машков вперше публічно відреагував на антивоєнну і проукраїнську позицію його єдиної дочки Марії, також акторки, яка зараз проживає США.

У мережі також поширилася реакція" мовчунки " Наташі Корольової на те, як її мама, артистка Людмила Поривай, публічно висловлює підтримку Україні, і сміється над зятем-рашистом.

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