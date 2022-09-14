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Лорак і Повалій у черзі: Україна відбере звання народних артистів за підтримку війни

14 вересня 2022, 19:06

За словами міністра Ткаченка, зараз ведеться робота над поправками до законів.

Лорак, Повалій
Лорак і Повалій / соцмережі

Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко повідомив, що народних артистів України позбавлятимуть звань за підтримку війни проти України.

"Всі артисти, які досі "з гордістю" користуються званням народних артистів України, коли їм це зручно, але давно вже такими не є через мовчання або підтримку російської агресії, скоро будуть цих звань позбавлені", - заявив міністр

Також це стосуватиметься і тих артистів, які замовчують про війну в Україні. За словами Ткаченка, зараз ведеться робота над поправками до законів.

Видео дня
Ткаченко

Так, в цей список можуть потрапити: Ані Лорак, Таїсія Повалій, Микола Басков, Філіп Кіркоров та інші.

Позиція Ані Лорак і Таїсії Повалій про війну в Україні

Співачка Ані Лорак, яка продовжує мовчати про війну в Україні і проживає в РФ, анонсувала концерти в містах Чехії та Німеччини.

Як стало відомо з інформації на офіційному сайті виконавиці, з жовтня по листопад Лорак виступатиме в європейських містах – Лемго, Гамбурзі, Дортмунді, Оффенбаху, Празі, Нюрнберзі та інших містах.

Нещодавно її помітили в Москві на святі сина Філіпа Кіркорова.

А зрадниця України і звання Народної артистки Таїсія Повалій не вгамовується, і продовжує колесити по країні-агресору, виконуючи українські пісні.

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війна в Україні Ані Лорак Таїсія Повалій Олександр Ткаченко Філіп Киркоров Микола Басков
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