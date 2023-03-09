'Кращого світу - з ракетами над головою': фоловери розлютилися на пост запроданки Лорак

Співачка-запроданка Ані Лорак опублікувала новий пост, в якому розповіла "про важкі часи". Чим і обурила фоловерів.

Ані Лорак / колаж фото УНІАН

Попспівачка українського походження Ані Лорак (яка давно живе в країні-агресорі і жодного слова досі не сказала про війну, яку путінський режим розв'язав проти України) вкотре викликала на себе хейт фоловерів у Instagram.

Лорак вирішила привітати своїх фанаток з 8 березня.

"Сьогодні ми відзначаємо нашу силу, нашу стійкість і нашу єдність під час протистояння труднощам. Ми сильніші, коли підтримуємо один одного у важкі часи. У нас всіх є свої унікальні шляхи, але ми об'єднані спільною метою створення кращого світу для себе і майбутніх поколінь", − написала вона.

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"І у відповідь отримала потужну порцію хейта в свою сторону. "На батьківщину не хочеться?", "Українські жінки чекають свята Перемоги України! І він цього року буде", "А я-то думаю, чому у мене таке відчуття, що мене змінила старша сестра в глибині душі є любов і смуток, а в голові розумію, що змінила і покинула нас співачка, яку я з дитинства так любила", "Кращого світу? З ракетами над головою? Чому про це мовчиш?", - написали гнівні фоловери.

Нагадаємо, раніше міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко повідомив, що народних артистів України будуть позбавляти таких звань за підтримку війни, яку розв'язала Росія (Лорак теж має це звання).

"Всі артисти, які досі" з гордістю "користуються званням народних артистів України, коли їм це зручно, але давно вже такими не є через мовчання або підтримку російської агресії, скоро будуть цих звань позбавлені", - заявив міністр.

До слова, інша зрадниця України і звання Народної артистки нашої країни Таїсія Повалій не вгамовується, і продовжує колесити по країні-агресору, виконуючи українські пісні.

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