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"Вже не вирветься звідти": Павло Зібров розповів, як Кремль "підгодовував" запроданку Повалій

5 серпня 2022, 00:41

Співак наполягає - через таких зрадників, як вона, потрібно внести закон про позбавлення артистів звання Народних.

Павло Зібров і Таїсія Повалій
Павло Зібров розповів, як Кремль "підгодовував" запроданку Повалій / instagram.com/pavlo_zibrov, instagram.com/tpovaliyofficial

Український естрадний співак, Нардний артист України Павло Зібров в інтерв'ю Аліні Доротюк висловив свою впевненість у тому, що Таїсія Повалій, яка мовчить про війну і продовжує виступати в Росії, поки на її батьківщині йде війна, більше ніколи не повернеться в Україну.

Артист упевнений, що рішення це було прийнято вже дуже давно, і навіть не самою Повалій. Її підгодовували, як ручну тваринку, а тепер вимагають відповіді.

Однак це нітрохи не виправдовує співачку в очах Зіброва. Свою думку про неї він склав, і виніс свій жорсткий, але справедливий вирок.

"Тая Повалій, Бог ти мій... Коли в мене питають: "Що Тая Повалій, що Тая Повалій..." Я вже давно казав, що у Таї Повалій треба забрати звання Народної артистки України, і дати Народну артистку Кремля. ...Їм дуже вігідно мати у Росії, у Кремлі Народну артистку України, депутата Верховної ради України, глашатаєм таким, що все добре в Україні. Херсону гарно, у Краматорську чудово, і Маріуполю... Тому я гадаю, підгодовували її і підгодовують зараз. І вона вже вирватись звідти не вирветься... Вона свій вибір зробила", - поділився своїми роздумами співак.

Нагадаємо, співачка Таїсія Повалій, яка з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну мовчить, 9 травня розважала росіян. На концерті, який транслював пропагандистський телеканал, вона співала Пісню про рушник українською мовою.

Також Таїсія Повалій відвідує світські заходи в Москві, насолоджуючись товариством артистів-путіністів.

Інші новини:

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