"Врізалася в дерево": олімпійська чемпіонка Оксана Баюл розповіла про п'яну ДТП

Перша олімпійська чемпіонка незалежної України поділилася жахливою історією.

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Оксана Баюл новини - Оксана Баюл розповіла про автомобільну аварію / колаж: Главред, фото: instagram.com/oksanabaiul

Ім'я Оксани Баюл 1994 року прогриміло на весь світ, коли фігуристка стала олімпійською чемпіонкою - першою у незалежній Україні. Зірковий статус став для спортсменки важкою ношею, яка привела її до проблем з алкоголем.

У своєму недавньому інтерв'ю для Олесі Бацман Баюл зізналася - кілька разів вона опинялася на межі життя і смерті. Так одного разу вона дивом уникла смертельної аварії.

Фігуристка розповіла, що сіла за кермо нетверезою, після чого на великій швидкості її автомобіль врізався в дерево. Понівечене авто вона залишила самостійно.

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"Перша ситуація, коли я п'яна вийшла з клубу, врізалася в дерево. Тобто на величезній швидкості їхала. Вийшла з машини і залишилася живою", - поділилася страшними спогадами Оксана Баюл.

Хто така Оксана Баюл? Оксана Баюл - колишня українська фігуристка. Перша олімпійська чемпіонка (XVII Олімпійські зимові ігри, Ліллехаммер, Норвегія, 1994) незалежної України. Дворазова срібна призерка чемпіонатів Європи (1993, 1994), чемпіонка світу (1993). Почесна громадянка Дніпра, повідомляє Вікіпедія.

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