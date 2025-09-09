Новий наречений Даші Квіткової розкрив дуже особистий факт про неї

Володимир Бражко відкрито заговорив про стосунки з коханою.

Даша Квіткова виходить заміж - що думає про неї наречений Володимир Бражко / колаж: Главред, фото: instagram.com/kvittkova, instagram.com/vova.brazhko

Даша Квіткова і Володимир Бражко заручилися

Спортсмен зізнався, що наречена в ньому змінила

27-річна українська блогерка Даша Квіткова вдруге виходить заміж. Шостого вересня вона отримала пропозицію руки і серця від футболіста "Динамо" Володимира Бражка, на яку відповіла згодою.

Після заручин 23-річний спортсмен опублікував серію фото з коханою, і зробив несподіване зізнання про стосунки з нею - Квіткова ні багато ні мало змінила його уявлення про життя за той час, поки вони разом.

"Колись я не вірив в кохання, але ти все змінила", - написав закоханий футболіст у своєму блозі в Instagram. У коментарях пару вітають із заручинами, і зазначають, що Володимир і Даша мають разом дуже гармонійний вигляд.

Даша Квіткова виходить заміж - що думає про неї наречений Володимир Бражко / instagram.com/vova.brazhko

Про персону: Даша Квіткова Даша Квіткова - українська блогерка (майже 2 млн підписників в Instagram), інфлюенсерка. Здобула широку популярність завдяки перемозі в 9 сезоні романтичного реаліті-шоу "Холостяк" із Микитою Добриніним. Зараз є однією з найпопулярніших дівчат-блогерів в Україні. Пробує свої сили на телебаченні.

