Новий наречений Даші Квіткової розкрив дуже особистий факт про неї

- Даша Квіткова і Володимир Бражко заручилися
- Спортсмен зізнався, що наречена в ньому змінила
27-річна українська блогерка Даша Квіткова вдруге виходить заміж. Шостого вересня вона отримала пропозицію руки і серця від футболіста "Динамо" Володимира Бражка, на яку відповіла згодою.
Після заручин 23-річний спортсмен опублікував серію фото з коханою, і зробив несподіване зізнання про стосунки з нею - Квіткова ні багато ні мало змінила його уявлення про життя за той час, поки вони разом.
"Колись я не вірив в кохання, але ти все змінила", - написав закоханий футболіст у своєму блозі в Instagram. У коментарях пару вітають із заручинами, і зазначають, що Володимир і Даша мають разом дуже гармонійний вигляд.
Про персону: Даша Квіткова
Даша Квіткова - українська блогерка (майже 2 млн підписників в Instagram), інфлюенсерка. Здобула широку популярність завдяки перемозі в 9 сезоні романтичного реаліті-шоу "Холостяк" із Микитою Добриніним. Зараз є однією з найпопулярніших дівчат-блогерів в Україні. Пробує свої сили на телебаченні.
