Пам'ять про Україну: принц Гаррі повернувся зі зворушливим жестом підтримки

Принц Гаррі повернувся на батьківщину і нагадав про воїнів ЗСУ однією деталлю гардероба.

Принц Гаррі в Україні / колаж: Главред, фото: sussex.com

Принц Гаррі з'явився на публіці у Великій Британії

Як він нагадав про українських захисників

Британський принц Гаррі повернувся зі США, де проживає зі своєю дружиною Меган Маркл, до Великої Британії. На батьківщині принц з'явився на щорічній церемонії WellChild Awards із несподіваною згадкою України, повідомляє Daily Express U.S.

Принц Гаррі активно займається благодійністю, зокрема підтримує ветеранів. Минулої весни спадкоємець британського престолу відвідав Львів і зустрівся з військовослужбовцями ЗСУ, які проходили реабілітацію в центрі Superhumans.

Принц Гаррі із захисниками України / фото: sussex.com

На знак подяки за підтримку України принц Гаррі отримав від генерального директора Superhumans Ольги Руднєвої браслет. Британського принца дуже зворушив цей подарунок і він пообіцяв, що ще обов'язково повернеться в Україну.

Принц Гаррі, як виявилося, не забув про цей візит, і обрав саме цю прикрасу під час своєї публічної появи на батьківщині. На щорічній церемонії WellChild Awards він відзначив неймовірні досягнення важкохворих дітей, які, незважаючи на серйозні випробування, продовжують надихати оточуючих. Принц Гаррі поспілкувався з юними учасниками та їхніми сім'ями, даруючи їм увагу та підтримку.

Принц Гаррі з браслетом Superhumans / фото: sussex.com

Про персону: принц Гаррі Принц Гаррі, герцог Сассекський - є п'ятим у списку спадкоємців британського престолу. Одружений із 2018 року з американською акторкою Меган Маркл, яка 2019 року народила сина Арчі, а 2021 року доньку Лілібет. У 2020 році Гаррі та Меган склали із себе обов'язки, пов'язані з королівською сім'єю, і переїхали до США, повідомляє Вікіпедія. 10 квітня 2025 року приїхав із неоголошеним візитом до Львова та відвідав центр реабілітації цивільних медиків і поранених військових і зустрівся з 10-річним хлопцем, який вижив, але втратив матір після удару по Вінниці російськими окупантами. Сам Гаррі повідомив, що це його перший, але не останній візит до України.

