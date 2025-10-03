Рус
По путіністці Нетребко завдали нищівного удару - перші деталі

Еліна Чигис
3 жовтня 2025, 13:06
Україна посприяла провалу Нетербко.
Анна Нетребко
Анна Нетребко - скасування / колаж: Главред, фото: instagram.com, Анна Нетребко

Ви дізнаєтеся:

  • У Румунії скасували виступ Нетребко
  • Хто став ініціатором скасування путіністки

У Румунії скасували виступ російської оперної співачки Анни Нетребко, яка була довіреною особою диктатора Володимира Путіна на виборах 2022 року. Зазначимо, артистка підтримує незаконну окупацію Донбасу.

відео дня

Як повідомляє Міністерство закордонних справ України, 6 жовтня у співачки був запланований концерт разом із Трансільванським філармонійним оркестром, а також присвоєння Нетребко звання почесного доктора національної музичної академії імені Георге Діми.

"Щоб не допустити її виступу, посольство України в Румунії комунікувало з ректором національної музичної академії, румунськими повітовими та державними інституціями (зокрема, з МЗС і міністерством культури Румунії), а також залучало представників громадянського суспільства. Скасувавши виступ Нетребко, румунська сторона проявила розуміння та солідарність з Україною в контексті протидії гібридному впливу Росії через так звані культурно-мистецькі заходи", - розповіли в МЗС.

Анна Нетребко
Анна Нетребко / фото: instagram.com, Анна Нетребко

Також у міністерстві зазначили, що ізоляція для росіян має тривати.

"Допоки РФ продовжує свою загарбницьку та криваву війну, а її військові щодня скоюють воєнні злочини, міжнародна ізоляція має тривати. Культура не може бути інструментом для відбілювання репутації агресора", - сказано в повідомленні.

Про персону: Анна Нетребко

Анна Нетребко - російська та австрійська оперна співачка (сопрано), народна артистка Російської Федерації (2008). Лауреатка Державної премії Російської Федерації (2004). Каммерзенгерін Віденської державної опери (2017).
3 березня 2022 року Метрополітен-опера відсторонила Нетребко від виступів через невиконання вимоги опери відмовитися від підтримки Путіна. Ролі Нетребко передані українській співачці Людмилі Монастирській.

